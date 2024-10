Le news. Priftis: "Gara dura». Vitali in dubbio

"Siamo pronti ad affrontare la prima partita del nostro cammino europeo, consapevoli della necessità di reagire dopo una prestazione non all’altezza in campionato - ha spiegato Priftis alla vigilia del debutto in Bcl - Veniamo da una sconfitta che ha messo in luce alcune nostre lacune e l’obiettivo è quindi rispondere con la giusta mentalità. Ci attende una sfida difficile contro un’avversaria di livello, forte, strutturata e che ha dimostrato tutto il suo valore conquistando il titolo nel campionato lituano nella scorsa stagione. Dovremo alzare il nostro livello di energia e fisicità. La nostra difesa deve essere più solida e consistente, dobbiamo mettere in campo maggiore intensità per limitare le loro soluzioni offensive. Anche in attacco servirà maggiore cooperazione e fluidità per trovare tiri migliori, creando così buone opportunità grazie al movimento di palla". Sospiro di sollievo, invece, per quanto riguarda le condizioni di Michele Vitali (foto) che sul finire della partita di sabato con Trento aveva accusato un problema al ginocchio sinistro. Nessuna lesione per il capitano, solo un forte colpo che lo lascia in dubbio per il match di stasera con il Rytas, ma non per la trasferta di domenica, ore 19, a Cremona.

Francesco Pioppi