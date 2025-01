Le news. Via alle prevendite per la partita con Bonn e per le Final Eight

Dopo il periodo di prelazione riservato agli abbonati, da oggi inizia la vendita libera in ogni settore dei biglietti per l’attesa gara 2 dei play-in con Bonn, in scaletta mercoledì alle 20. Tagliandi su Vivaticket e allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini. Dopo l’entusiasmante successo in Germania, arrivato con una strepitosa rimonta dal -16 all’inizio dell’ultimo quarto, i biancorossi dovranno cercare di chiudere la serie davanti al pubblico amico ed evitare di dover giocare la ‘bella’ in terra tedesca. Un successo qualificherebbe infatti la squadra di Priftis al ‘Round 16’, dove Vitali e compagni verrebbero inseriti nel girone K con Manresa, Tenerife e la vincente dell’altro play-in tra Petkimspor e Hapoel Holon. La prima sfida, in caso di passaggio del turno, sarà martedì 28 gennaio alle 21 a Tenerife, poi martedì 4 febbraio in trasferta (orario da stabilire) contro l’altra qualificata; mercoledì 5 marzo Manresa al PalaBigi, il 12 in casa con Tenerife, il 18 trasferta a Manresa (ore 20,45) e poi il 25 marzo, in casa, l’ultima del girone K contro l’altra qualificata. Passano le prime due di ogni raggruppamento.

Final Eight. Attiva su Vivaticket la vendita dei pacchetti (mini abbonamenti) per la Coppa Italia che si terrà a Torino dal 12 al 16 febbraio. Domani sera si conoscerà con certezza il nome dell’avversario.

Francesco Pioppi