LE PAGELLE. Allen va a sprazzi. Pascolo giganteggia. Johnson a due volti

Allen 6. Sufficienza stiracchiata e solo per la freddezza ai liberi nel quarto periodo (4/4) e l’assist a Pascolo nel finale. Per il resto prova troppo a sprazzi, perlopiù negativi. Ok 5 rimbalzi e 3 assist ma poca verve come putroppo gli succede da un mese e mezzo abbondante.

Cinciarini 5. Una giornata no gliela possiamo perdonare. Nervoso e meno incisivo del solito. Allora è umano!

Valentini 6. Torna a casa e vuole ben figurare. Nella prima metà ci riesce (6 punti, 3 assist e 2 recuperi). Nella seconda non segna più ma in termini di intensità non viene meno.

Zampini 6. Gioca meno del solito (21’) e non trova continuità. Qualche buono sprazzo (4 assist).

Tassone 6. Non tira, non segna ma nei 6’ in campo la squadra con lui gira.

Johnson 6,5. In attacco una prova da 8, mentre in difesa Martinoni gli fa vedere i sorci verdi. Però c’è sempre anche all’inizio (8 rimbalzi). Sbaglia il libero della sicurezza.

Pascolo 8. Segna quelli che sembrano i canestri più facili del mondo come quello decisivo ma che sono frutto di intelligenza e sapienza cestistica. 7 rimbalzi e 2 recuperi nella sua gara offensivamente determinante. Miglior marcatore forlivese.

Zilli 5. A parte il plus-minus (-13 in 8’27’’), nonostante l’impegno la sensazione è che non possa fare più di così: cioé poco.

Pollone 5,5. Segna il canestro che nel secondo quarto spezza il parziale dei piemontesi. Negli ultimi 2’30’’ sbaglia due triple centrali da libero che avrebbero potuto far soffrire meno i forlivesi.

Radonjic 5,5. Entra con il piglio giusto e la squadra ne beneficia. Poi cala e commette qualche errore di troppo.

s.b.