Le pagelle: anche Weber è superlativo. Vitali si sacrifica in difesa, Faye domina sotto i canestri. Atkins: una partita strepitosa Tommaso Bonoretti fa il suo esordio in A con una prestazione discreta. Bryante Weber si distingue con un'ottima performance. Galloway e Faye hanno una serata difficile al tiro. Atkins gioca una partita strepitosa. Vitali e Grant si distinguono in difesa. Chillò sostituisce Hervey con una buona prestazione.