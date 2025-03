Le pagelle. Anumba è un muro invalicabile. Grande efficace, Tomassini meno

Robinson 6 – Qualche sbavatura, ma anche la sensazione che riesca a far funzionare la squadra meglio rispetto alle settimane precedenti. 2/10 da due ma anche +14 di plus/minus e 7 assist.

Marini 7,5 – Freddo, deciso, con i canestri nel momento giusto e con pochissime forzature. La ribalta da solo nel secondo quarto e, di lì in poi, RivieraBanca non andrà più sotto. 18 punti da vero leader tecnico.

Anumba 7 – In difesa prende con serafica compostezza Monaldi o Spencer e il risultato è lo stesso: attaccanti avversari che non segnano. Presenza fisica e tecnica fondamentale in una partita come questa. 8 punti e 7 rimbalzi, cifre perfino menzognere che raccontano poco del suo reale impatto.

Johnson 6,5 – Primo quarto straordinario, poi non viene più servito come prima anche grazie a una maggior attenzione difensiva degli avversari. Lavora sempre bene a rimbalzo, peccato che debba uscire negli ultimi cinque minuti per una botta al naso. La speranza di tutta Rbr è che il colpo non abbia provocato danni seri.

Simioni 5,5 – Questa volta non riesce a fornire il suo solito contributo. Si perde dopo un buon inizio e resta più del solito in panchina vista la gran partita di Camara.

Tomassini 5,5 – Non la sua partita. Sfortunato coi falli, non riesce a incidere col tiro (1/5 totale dal campo) e a livello di assist (1). Passaggio a vuoto.

Grande 6,5 – Tre triple, quattro assist e grande concentrazione a livello difensivo sui piccoli avversari. Partita di grande efficienza per il play-guardia ex Agrigento, che ormai riesce a essere produttivo con bella costanza ed è consapevole di quando può prendersi i suoi tiri.

Masciadri 7 – Apre il quarto periodo con una tripla e ne mette un’altra nel momento più delicato, quando entra al posto dell’infortunato Johnson. 100% dal campo, cecchino infallibile. In più, ottimo impatto difensivo.

Camara 7,5 – Per la verità comincia male, anzi malissimo, poi sale fino a un livello dove non può arrivare nessuno. Neanche Spencer, che è il miglior rimbalzista del campionato. Camara torna a dominare, gioca senza fronzoli e non spreca niente. 16 punti e 8 rimbalzi in 23 minuti, con un’importanza in attacco che super di gran lunga quella in difesa.

lo.za.