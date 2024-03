Le pagelle. Anumba è un giocatore ‘totale’. Marks c’è, ma incide poco

Tassinari 6. Dirige in maniera sapiente, smazza tre assist e segna una tripla. Sicuro e autorevole nel ruolo.

Marks 5. Non la sua serata, preso in mezzo da un infortunio che gli ha fatto saltare la settimana di allenamenti e un primo tempo sfortunato in cui esce precauzionalmente quando ha due falli. Nella ripresa infila qualche canestro dei suoi, ma senza tornare al 100% il vero Marks.

Anumba 7,5. Prestazione totale, in attacco e difesa. Punisce ogni mismatch e si divora le ali piccole avversarie tirando col 100% (5/5), mentre nella metà campo difensiva si occupa in scioltezza di Shahid, l’esterno più rapido e svelto di Cremona. Non mancano le schiacciate che infiammano un Barrio come sempre presente in gran numero.

Johnson 6,5. Inizia maluccio (0/4 al tiro nel primo quarto), si rifà son un secondo periodo sontuoso in attacco (10 punti) e poi ha pochi palloni giocabili, ma rimane sempre nel vivo del gioco e artiglia 11 rimbalzi.

Simioni 7. Secondo per valutazione individuale con +14. Solo 6 punti, ma un’infinità di giocate importanti, anche difensivamente. Prima del canestro del +6 di Tomassini, ad esempio, è stato lui a tenere in maniera fantastica uno scivolamento contro un piccolo su un cambio a 1’30’’ dalla sirena. Rbr tiene, non subisce canestro e di là la vince.

Tomassini 7,5. Gara di testa e di classe, per ‘Tom’. Nel finale le possibilità di perdere la bussola si stavano concretizzando, ma lui ha tirato fuori un’altra giocata che è valsa il ‘mamma butta la pasta’ di Petersoniana memoria. Ci mette il fiocco coi 4 assist, giocatore superiore.

Grande 5. Partita da dimenticare. Non riesce mai ad accendersi, a trovare quel feeling col canestro che è linfa vitale per tutta Rbr. 0/6 al tiro e -5 di valutazione, serataccia.

Scarponi 5,5. Un canestrino pregevole, ma anche qualche errore non da lui nei 14 minuti in cui resta in campo.

Pellegrino 6. Ampiamente sopra la sufficienza in un primo tempo in cui gli riesce tutto bene, compreso un canestro di mano mancina sigillando il diretto avversario. Peggio nella ripresa, ma la sua rimane una buona partita.

Masciadri 6. 5 punti, 4 rimbalzi e tanta sostanza nel lavoro in area contro i pariruolo avversari.