Le pagelle. Balciunas è caldo. Masciarelli si conferma

Masciarelli 6 (in 24’, 13 da due, 24 da tre, 58tiri liberi). Entra dalla panchina e si presenta con un canestro da tre. L’hombre vertical sta facendo vedere perché la Neupharma ha puntato su di lui.

Ohenhen 5,5 (in 16’, 37 da due, 23 tiri liberi). La sua mole in mezzo all’area si vede e si sente. Gradualmente esce dalla partita.

Balciunas 7 (In 32’, 14 da due, 69 da tre). Lo scacchista lituano ha una mano torrida, i tiri difficili sembrano semplici. Giocatore di altra categoria.

Barattini 5,5 (in 32’, 24 da due, 04 da tre, 01 tiri liberi). Al tiro non è in serata, ma riesce a compensare facendo segnare i compagni di squadra.

Chiappelli 5,5 (in 29’, 14 da due, 1ì5 da tre, 22 tiri liberi). E’ un lungo con le movenze di una guardia. Il quarto fallo a fine terzo quarto lo penalizza.

Morina 5,5 (in 9’, 01da tre). Gambe esplosive, tanta buona volontà. Ha avuto serate migliori.

Magagnoli 6 (in 22’, 01 da due, 04 da tre). Esemplare in tutto quello che fa. Morara 6. (In, da due, da tre). Quando lui entra in campo, la Virtus cambia faccia. Aglio 6 (in 13’, 13 da due, 03 da tre). Capitano o mio capitano di sostanza. Regazzi gli sta ricavando il ruolo da sesto uomo, il soldato Aglio dice signor sì e gioca per la squadra.