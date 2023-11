Le pagelle. Balciunas è pericoloso. Morara, buona mira

Balciunas 6,5 (in 26’, 26 da due, 310 da tre, 22 tiri liberi). Quando si accende per gli avversari sono sempre dolori. Segna con una semplicità disarmante.

Masciarelli 6 (in 20’, 13 da due, 24 da tre, 11 tiri liberi). Il primo canestro della partita giallonero è il suo. La sua partita è positiva.

Chiappelli 6 (In 26’, 13 da due, 12 da tre). Fa cose semplici aiutando la sempre la squadra. Aglio 6,5 (in 18’, 24 da due, 02da tre). Può fare ben di più.

Morina 6 (in 23’, 34 da due, 02 da tre). Spesso non si ricorda che è un ragazzo del 2004. I margini di miglioramento non mancano.

Magagnoli 6,5 (in 21’ 36 da due, 911 tiri liberi). Tanto lavoro sporco e soprattutto tanti punti. Barattini 6 (In 16’, 11 da due, 14 da tre, 23 tiri liberi). Fa il regista, quando serve segna pure. Morara 6 (in 18’, 11 da due, 33 da tre, 12 tiri liberi). Sta diventando uno specialista che entra dalla panchina. Segna da tre con facilità.

Ohenhen 6 (in 13’, 12 da due, 12 tiri liberi). Il suo mattoncino alla causa lo porta sempre, che sia un canestro, un rimbalzo o una palla recuperata.

Alberti 6 (in 10’, 22 da due, 13 tiri liberi). Gioca minuti nel finale di gara.

Dalpozzo 6 (in 6’, 13 da due). Uno spezzone e anche il canestro fra gli applausi.