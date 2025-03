Le pagelle. Barford, ringhio vincente. Grant entra e dà gas. Winston regala dosi di talento e bellezza

Jaylen BARFORD (24 minuti, 2/5 da 2, 3/10 da 3, 2/2 t.l., 1 p.r., 2 assist, 15 punti) Inizia sparacchiando, poi sale in cattedra nell’ultimo quarto e segna le due triple che scavano il solco. In difesa è una garanzia e si sa, ma non va mai dato per scontato, perché di guardie che ringhiano così ce ne sono poche in giro. Voto 7.

Cassius WINSTON (27 minuti, 3/8 da 2, 2/4 da 3, 2/2 t.l., 2 rimbalzi, 5 assist, 1p.p., 1p.r., 14 punti). Una caramella di qua, un’altra di là. Rende più dolce l’approdo tra le migliori otto d’Europa con la sua solita dose di talento e bellezza. Voto 7. Kwan CHEATHAM (20 minuti, 4/8 da 2, 0/4 da 3, 2/2 t.l., 3 rimbalzi, 1 pp., 10 punti) Mister ‘morbidone’ ha uno sprazzo importante nel terzo quarto, ma anche qualche passaggio a vuoto in difesa e gli andrebbe detto che non è obbligatorio tirare ogni volta che si riceve palla... Voto 6,5.

Momo FAYE (22 minuti, 2/3 da 2, 6 rimbalzi, 1 assist, 3 stoppate, 1 p.r., 4 punti) In attacco non viene cercato tanto, ma in difesa cambia i connotati alla partita: con lui in campo non si passa. Tre stoppate certificate e almeno altrettante ‘sfiorate’. Un muro. Voto 7.

Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 0/1 da 2, 1/2 t.l., 3 assist, 1 punto). Primeggia come sempre alla voce ‘cose utili che non finiscono nel tabellino’. Niente di pirotecnico ma si rende utile. Voto 6.

Jamar SMITH (19 minuti, 2/4 da 2, 2/2 da 3, 2/2 t.l., 1 rimb., 1p.r., assist, 12 punti). Apre il gas nel secondo quarto quando segna 7 punti in fila, mette una tripla importante nel secondo tempo e si spreme in difesa. Una prestazione vicina ai suoi livelli di eccellenza. Voto 7

Stephane GOMBAULD (17 minuti, 1/4 da 2, 7 rimbalzi, 2 assist, 1 p.p., 2 punti) Qualche passaggio a vuoto in attacco, ma in difesa si dà da fare Voto 6

Michele VITALI (24 minuti, 1/3 da 3, 3/3 t.l., 3 rimbalzi, 4 p.p., 1 rec., 6 punti) Parte in quintetto e si sbatte parecchio in difesa. In attacco spreme sei punti, ma 4 palle perse sono troppe anche se a dire il vero gli arbitri lo prendono un po’ di mira Voto 6 Kenneth FARIED (18 minuti, 3/4 da 2, 0/1 t.l., 8 rimbalzi, 1 rec.,6 punti) Ieri sera non ha avuto bisogno di utilizzare gli effetti speciali, ma la sua presenza in area si è comunque fatta sentire. Otto rimbalzi ‘aspirati’ come granelli di polvere. Voto 6.5

Matteo CHILLO (2 minuti, 0/1 da 2, 1 rimb.) Priftis gli concede due minuti, lui non ricambia perché si mangia un canestro già fatto N.G.

Sasha GRANT (13 minuti, 1/2 da 2, 1/2 da 3, 2/2 t.l., 2 rimb, 7 punti) Esce dalla panchina e si presenta con una tripla e un alley-oop che ribaltano l’inerzia del primo quarto. Ha un impatto importante sul match, avrebbe meritato più minuti in campo Voto 7

Francesco Pioppi