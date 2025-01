Le pagelle. Barford sbaglia parecchio e si deprime. Cheatham: non bastano due bombe nel finale

Jaylen BARFORD (25 minuti, 3/7 da 2, 0/5 da 3, 3/3 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 9 punti) Non entra focalizzato, sbaglia parecchio e si deprime. E quando succede è più un problema che una risorsa. Serataccia. Voto 4.5

Cassius WINSTON (26 minuti, 2/6 da 2, 3/5 da 3, 9/11 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 8 assist, 22 punti) Non è il miglior Winston dell’annata, si prende anche lui le sue pause, ma senza il suo apporto offensivo probabilmente la sconfitta biancorossa sarebbe stata epocale. Nel finale ingaggia con Ross il duello per la differenza canestri, purtroppo non lo vince. Voto 6.5

Mouhamed FAYE (20 minuti, 6/7 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 13 punti) Ci mette tre quarti a entrare in partita, in particolare a livello di concentrazione e mentalità, poi si disimpegna anche benino, ma in un giovane vogliamo vedere sempre fuoco sacro e attenzione. Voto 5.5

Jamar SMITH (21 minuti, 2/4 da 2, 1/6 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 4 assist, 7 punti) Ci prova con la consueta volontà, ma finchè non tornerà a posto fisicamente, sarà difficile rivedere uno Smith impattante e decisivo. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (17 minuti, 2/5 da 2, 1/1 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi,1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 7 punti) Cuore biancorosso di serata, il migliore per impegno e intensità. Sono la sua energia e volontà a suonare la carica ai compagni e a rimettere Reggio in condizione almeno di competere. Poi non si può pretendere da lui che ribalti anche l’inerzia. Voto 6.5

Michele VITALI (14 minuti, 1/2 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 3 punti) Vive un periodo di appannamento, più fisico che tecnico; non riesce a lasciare impronte sul match. Voto 5

Kenneth FARIED (20 minuti, 1/2 da 2, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 3 punti) "Manimal" questa sera resta silente nella savana, non intimorisce e non ghermisce alcuna preda. Facendosi trascinare dall’apatia generalizzata dei primi tre quarti. Voto 5

Sasha GRANT (16 minuti, 1/1 da 2, 0/3 da 3, 1/1 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 3 punti) Consueto leit-motiv, alterna buone cose, un paio anche pregevoli, a errori banali. L’impegno ce lo mette, ma non basta per la sufficienza. Voto 5.5

Matteo CHILLO (18 minuti, 3/3 da 2, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 6 punti) Entra a sorpresa in quintetto, e resta sorpreso da Uthoff che lo sovrasta aprendo la strada al funambolico inizio ospite. All’ingresso successivo si riprende e fa quello che gli riesce meglio: con impegno e grinta, sia pure incidendo relativamente. Voto 5.5 Kwan CHEATHAM (23 minuti, 1/2 da 2, 2/4 da 3, 2 rimbalzi, 2 assist assist, 8 punti) Nel finale piazza due "bombe", che avrebbero potuto essere utili per la differenza canestri, ma prima combina poco o nulla. Voto 5 Gabriele Gallo