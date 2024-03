Le pagelle: bene anche pascolo. Johnson parte forte,. Pollone stringe i denti

Allen 7. Sente tutte le fatiche del rientro dall’infortunio. Non è ancora al top e si vede, al punto che ben due volte è costretto a dare nervosamente forfait. Poi, però, fornisce alla causa tutto ciò che ha in corpo, chiudendo con 12 punti in 16’ e diverse giocate fondamentali nel finale. Stoico.

Cinciarini 7,5. È il biancorosso più vivo nella metà campo offensiva, al punto da risultare top scorer della semifinale con 16 punti. È il mattatore della fiammata biancorossa nel primo periodo, poi segna due pesanti canestri del sorpasso nella terza e nella quarta frazione. Nel finale fa 0/2 dalla lunetta, poi d’esperienza negli ultimi secondi rallenta Moraschini senza fare fallo.

Valentini 6. La tripla all’alba del match pare l’annuncio di una grande serata. Al contrario, Fabio non trova più il fondo della retina, ma ci mette grande applicazione e non si tira mai indietro, reggendo anche in difesa.

Zampini 5,5. L’impatto non è quello ammirato in altre occasioni e, al contrario del compagno di reparto, finisce in ombra. Finisce con 6 punti e 4 rimbalzi in 18’ di utilizzo. Non a caso gioca solo 7’ dopo l’intervallo.

Tassone 6. In campo solo 5’ nel terzo periodo, tiene alta l’intensità difensiva e vivo un possesso prezioso.

Johnson 6,5. Sfiora la ‘doppia doppia’: 9 punti e ben 13 rimbalzi. Nel primo tempo è un assoluto fattore nel pitturato e fa valere chili e centimetri. Chiude con 18 di valutazione, nonostante gli errori ai liberi nel finale che potevano costare caro.

Pascolo 7. Baluardo del reparto lunghi, è impattante sui due fronti di gioco nei 25’ trascorsi sul parquet del PalaTiziano. Fa valere tutta l’esperienza e termina con 9 punti e 7 rimbalzi (14 di valutazione).

Zilli 5. Fatica a trovare il bandolo della matassa sin dall’avvio, quando Allen prova a coinvolgerlo. Solo 3’ in campo nel secondo tempo.

Pollone 6,5. Tiene testa ad avversari di ogni taglia e mette spesso una pezza quando bisogna stringere i denti. A costo di pagare poi in lucidità in qualche scelta nella metà campo avversaria. Fondamentale in sfide del genere.

Radonjic 5,5. Prova a metterci intensità ma non sempre ci riesce. Non combina comunque guai e acciuffa pure 4 rimbalzi.

Simone Casadei