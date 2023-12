Le pagelle biancorosse. Drocker è l’ultimo ad arrendersi

Drocker 7 (in 39’ 4/8 da due, 2/4 da tre, 1/1 ai liberi, 5 rimbalzi, 5 assist). L’ultimo ad arrendersi, in una serata in cui è costretto agli straordinari e ha tutta la difesa avversaria addosso.

Fazzi 6,5 (in 27’ 4/5 da tre, 4 assist). Senza troppi fronzoli in regia e in attacco è autore di un brillante avvio.

Sorrentino 5 (in 4’ 0/1 da due, 3 falli fatti). Imita Aukstikalnis nel male, ossia collezionando falli. Aukstikalnis 4,5 (in 20’ 0/3 da due, 1/3 da tre, 5 rimbalzi, 4 perse). Serata che più storta non si può, passata a confezionare più falli che punti.

Ranuzzi 6 (in 31’ 6/10 da due, 0/5 da tre, 1/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist). Efficace quando servito sotto, meno quando lasciato libero dall’arco.

Corcelli 6,5 (in 24’ 1/5 da due, 1/6 da tre, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 5 assist). Ci mette cuore e nel finale prova a riaprirla.

Marangoni 5,5 (in 16’ 0/1 da tre). Lotta sotto i tabelloni ma ha perso la sua efficacia al tiro. Martini 6,5 (in 8’ 1/1 da due, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi). Bene in quei pochi minuti che potevano essere anche di più.

Crespi 6 (in 32’ 7/12 da due, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi). I soliti errori da sotto condizionano la sua partita, anche se prova a rifarsi nel finale.