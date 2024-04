Le pagelle. Black sontuoso, Uglietti sempre più affidabile. Chillo prezioso, Atkins e Grant sottotono

Alessandro CIPOLLA (2 minuti, 0 punti) Sprazzo di sostanza. N.G.

Langston GALLOWAY (35 minuti, 1/5 da 2, 3/6 da 3, 6/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 4 assist, 11 punti) Poco appariscente, molto efficace. Segna i canestri che servono, compresa la "bomba" che dà il colpo del ko a Brindisi. In crescita anche in difesa. Voto 7.5

Mouhamed FAYE (20 minuti, 4/10 da 2, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 1 assist, 1 stoppata, 8 punti) Parte da dominatore, ma al rientro in campo è meno deciso e convinto: mostrandosi contratto e litigando col canestro. In difesa fa il suo con disciplina. Voto 6

Jamar SMITH (24 minuti, 4/4 da 2, 5/7 da 3, 3 rimbalzi, 3 perse , 1 recuperata, 3 assist, 23 punti) Giù il cappello, signori, di fronte a un vero campione. Segna 17 punti nei primi 20’ con percentuali favolose, quando Sakota gli mette addosso Riismaa sembra uscire dal match, ma vi rientra d’imperio con due triple di fila che fanno uscire i suoi dal momento buio e rimettono il treno biancorosso sui binari della vittoria. Meritato il premio di Mvp che riceve a fine match. Voto 8.5

Lorenzo UGLIETTI (20 minuti, 2/2 da 2, 6/9 da 3, 1/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 recuperate, 3 assist, 5 punti) Entra in quintetto per via dell’assenza di Weber e sin da subito è aggressivo ed efficace in difesa. Mantiene la giusta freddezza quando Brindisi sale di tono e, una volta di più, evidenzia la sua affidabilità nel mosaico reggiano. Voto 7

Darion ATKINS (17 minuti, 1/2 da 2, 5 rimbalzi, 3 perse, 1 assist, 2 punti) Buon impatto, poi non riesce a incidere come in occasioni passate. Voto 5.5

Tarik BLACK (17 minuti, 4/4 da 2, 5/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 13 punti) Un’altra prestazione di grande qualità, estrema solidità e concretezza. Carica di falli la difesa avversaria (ne subisce ben 8) e sotto i tabelloni è un costante e incisivo fattore. Voto 7.5.

Michele VITALI (33 minuti, 0/3 da 2, 1/4 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa , 1 recuperata, 1 assist, 5 punti) Pretoriano di Priftis, funge da metronomo ed equilibratore, anche nel momento in cui la squadra sbanda è lucido. Piazza una buona difesa nel finale che riscatta le brutte scelte conclusive dei recenti match. Voto 6.5

Sasha GRANT (10 minuti, 0/1 da 3, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 assist, 0 punti) Impiegato da mastino difensivo, in retroguardia fa il suo, in fase offensiva non entra in partita. Voto 5.5

Matteo CHILLO (22 minuti, 1/3 da 2, 1/3 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist, 7 punti) La sua prestazione è più solida di quello che potrebbero dire le nude cifre. Di mattoncini alla vittoria biancorossa ne mette un buon paio e tiene a freno molte iniziative brindisine. Voto 6.5

Gabriele Gallo