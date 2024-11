Le pagelle. Camara è pericoloso in attacco. Masciadri si fa trovare pronto

Robinson 7. Produce tanto, il play americano. Soprattutto la tripla del +3 a -22’’ su assist di Johnson da centro area. Preziosa come l’oro, all’interno di una partita da miglior marcatore della squadra con 17 punti, ai quali aggiunge 5 rimbalzi, 4 assist e una super stoppata. Qualche paura quando deve uscire per quel che sembrava un infortunio preoccupante. Poi però rientra e la decide.

Marini 6,5. Due sprazzi di carattere e talento infinito all’interno di una partita molto al di sotto del par. Il primo nel parziale di 15-0 a fine secondo quarto. Il secondo nel finale di partita, con entrate di lettura e gambe come solo lui sa fare.

Anumba 6. Inizio disastroso, prosecuzione migliore. Prende fiducia da quel che sa far meglio: non la difesa, ma la propensione a volare sulla testa di tutti a rimbalzo d’attacco. In quello specifico parziale è decisamente un giocatore di alto livello. Finisce con numeri normali (4 punti e 5 rimbalzi), ma con un plus/minus addirittura di +16.

Johnson 5. Partita in cui non gli riesce niente, tranne due triple. Da sotto tira con 0/6 e va a sbattere con i diretti avversari senza mai trovare tiri veramente comodi. Tanta paura nel finale quando deve uscire per un guaio alla caviglia.

Camara 6,5. Ormai è conosciuto e in qualche occasione è addirittura triplicato, tanta è la sua pericolosità attuale. Finisce con 12 punti, anche se, di fatto, non è il suo miglior match. Nel finale Dell’Agnello gli preferisce Simioni.

Grande 5,5. Chiude con 4 assist una gara in cui non riesce mai a mettersi in moto. Un’unica tripla delle sue, per il resto mira sbilenca. Ci sta, all’interno di un campionato eccellente.

Tomassini 5,5. Anche lui, come il compagno di reparto, non trova la solita efficacia in attacco che lo rende spesso e volentieri un’arma illegale in uscita dalla panchina

Masciadri 7. 10 punti, ma anche una vivacità fantastica e la capacità di fare tante cose in campo. La brillantezza di farsi pescare davanti a tutti in contropiede, la precisione ai liberi nell’ultimo viaggio in lunetta e la capacità di giostrare molto bene nello spot di numero 3.

Simioni 6. 5 punti e 5 rimbalzi in una gara piuttosto attenta dal punto di vista delle scelte.

lo. za.