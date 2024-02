Le pagelle: Cinciarini non si arrende mai. Totè solo a sprazzi. Bluiett si fa valere e Ford è il migliore

Bamforth 5 Parte come un missile, ma poi il suo rendimento cala con il passare dei minuti. Mai veramente pericoloso in attacco quando la partita contava, Sbaglia poi un passaggio e si fa imprigionare nell’angolo dentro un finale dove ogni errore era mortale. Chiude con 0/1 da sotto e 3/4 dalla distanza.

Bluiett 7 Sta in campo 25 minuti. Ha grosse difficoltà a marcare Gentile, ma non è stato il solo, però nel finale ha piazzato 3 bombe su 4 tentativi che hanno fatto pensare bene sull’esito finale della partita. Comunque molto attivo. E’ uscito dalla camera di rianimazione. Chiude con 2/3 da sotto e 4/8 da fuori.

Visconti 5 Quando il tiro non viene in soccorso tutto diventa difficile. E così è stato per Riccardo che ha avuto nelle mani una pallaccia – l’ultimo tiro – che se gli andava dentro si ritrovava con i festeggiamenti dei tifosi sotto casa. Ma il miracolo non gli è riuscito. Chiude con 1/3 e 1/3.

Ford 7,5 Forse il migliore in campo su entrambi i fronti del gioco: bene in difesa su Gentile ed anche positivo in fase di attacco. E’ uscito per 5 falli proprio nel finale. Assenza tatticamente pesante. Chiude in 29 minuti con 2/2 da sotto e 0/2 da fuori, ha anche 6 rimbalzi e 4 palle recuperate.

Cinciarini 7 Si vede da che parte sta da come si muove non solo in campo. Sta con la Vuelle e non ci sta a perdere. E nel gioco libero di Sacchetti alla fine è il secondo miglior marcatore della squadra con 14 punti. Chiude con 1/3 da sotto e 2/5 da fuori. Ha 6/6 nei tiri liberi e anche 7 assist. L’uomo maggiormente utilizzato dopo McDuffie da Sacchetti: in campo per 30 minuti.

Totè 5,5 Uno sprazzo degno dei vecchi tempi a inizio del terzo quarto, ma senza mai incidere sul match. Sopra qualche svarione difensivo, ma non è una novità. Chiude con 5/6 al tiro, ha 3 rimbalzi.

Mockevicius 5 Chiude con 2 punti e 2 rimbalzi. In un contesto di gioco come quello che vuole Sacchetti è un astronauta perso nello spazio. Non è stato in campo poco rispetto alla sue medie: 19 minuti.

McDuffie 5,5 E’ spesso il fuoco di un fiammifero. Grandi lampi, ma poi si perde e comunque è ancora periferico all’interno della macchina, non è ancora un punto di riferimento. In campo tanto, 31 minuti, ma chiude con 3/9 da sotto e 1/2 da fuori. Ha 4 rimbalzi. Ha sulla coscienza, in una gara non abbagliante, un sottomano sbagliato.

m. g.