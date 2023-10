Le pagelle. Crespi, errore fatale Corcelli è il migliore

Drocker 6,5 (in 34’ 36 da due, 34 da tre, 44 ai liberi, 7 rimbalzi, 4 recuperi). Una partita di spessore fin dall’avvio e nel terzo quarto mette una pezza alla rimonta di San Severo. Nel finale si incarta anche lui.

Fazzi 5,5 (in 22’ 01 da due, 26 da tre). Una fiammata in avvio ma la sua gara si ferma lì.

Sorrentino 5,5 (in 5’ 1 rimbalzo e 1 assist). Non lascia il segno nei pochi minuti in cui gioca.

Aukstikalnis 5 (In 32’ 24 da due, 14 da tre, 2 rimbalzi). Combina poco in una serata in cui qualcosa in più da parte sua forse sarebbe bastato per vincere.

Ranuzzi 6 (in 21’ 36 da due, 12 da tre, 22 ai liberi, 5 rimbalzi, 3 assist). Rientra anch se non del tutto ripreso. Parte bene, nel finale non riesce a colpire.

Corcelli 7 (in 28’ 24 da due, 613 da tre, 67 ai liberi, 3 assist, 5 falli subiti). Segna 21 punti nei primi 20’ (15 solo nel secondo quarto) con una precisione chirurgica che non riesce ad alimentare nel proseguo. Più di tutti avrebbe meritato la vittoria. Marangoni 5,5 (in 18’ 13 da tre, 2 rimbalzi).Non riesce a ritagliarsi una serata positiva al tiro.

Martini 5,5 (in 12’ 01 da due, 12 ai liberi2 rimbalzi). Anche lui soccombe sotto canestro.

Crespi 4,5 (In 26’ 58 da due, 5 rimbalzi, 4 falli fatti). Nel finale si palleggia sui piedi la palla del possibile riallungo.