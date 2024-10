Le pagelle. Dawson si scopre rimbalzista. Harper stenta

Dawson 6. Premiato con la sufficienza perché ci sono stati passi avanti. Non in attacco, certo: non segna dal campo, sbaglia due triple con metri di spazio, ma anche appoggi, spesso è indeciso e titubante... L’atteggiamento però ha confortato: miglior rimbalzista di Forlì e dell’incontro (9), recupera 3 palloni e serve 3 assist, lottando in difesa dove ha preso un importante sfondamento nel finale da parte di Davis.

Parravicini 6,5. Meno scintillante rispetto a Cividale, ma sempre tiro, passaggi, buone iniziative, coraggio e mentalità sia in attacco, sia in difesa. Chiude con 4 assist.

Cinciarini 6,5. Supera questi benedetti 1000 punti in biancorosso (ora è a 1007) con alcune zampate della sua classe e la solita doppia cifra di punti raggiunta in 13 minuti (5 nel secondo quarto). Poi si innervosisce e sbaglia qualcosa di troppo nel finale.

Tavernelli 6. Saggezza, difesa, 3 assist di pregio.

Gaspardo 6. Parte alla grande con 5 punti nei primi 2’, poi si ferma in attacco dove sbaglia qualche tripla aperta e comunque chiude in doppia cifra in 29’, minutaggio più alto fra i forlivesi. Solo 3 punti nella seconda metà dove prende poche iniziative, però cattura 7 rimbalzi.

Pascolo 7. Dopo lo zero in 12’ nei primi tre quarti segna 6 decisivi punti negli ultimi 4’ del quarto periodo, i canestri decisivi della sicurezza tutti e tre casualmente arrivati dopo altrettanti errori di Harper. Determinante. Anche 8 rimbalzi, secondo miglior della squadra.

Magro 6. Molto meglio rispetto a Cividale. Più reattivo e pronto sotto canestro, anche se commette qualche fallo in attacco in modo ingenuo.

Del Chiaro 7,5. Segna 17 punti in tre quarti (10 solo nel primo) e vince nettamente il duello contro l’ex Benvenuti. Poi solo 2 nel quarto periodo ma restando in campo solo 23’ complessivamente. Mani dolci, buono anche il tiro dalla media. Pochi i 4 rimbalzi.

Pollone 5,5. Sbaglia due triple, incide poco per le sue possibilità. Deve ancora abituarsi al nuovo ruolo e al nuovo minutaggio.

Harper 5,5. D’accordo i 5 assist e le azioni decisive nelle quali ha dimostrato, pur sbagliando, di essere a suo agio, però non entusiasma. Ha iniziato bene il terzo quarto con 5 punti in poco meno di 2’, ma deve farsi sentire di più non solo in post basso ed essere meno altruista.

Stefano Benzoni