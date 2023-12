Le pagelle. Fazzi, buona regìa. Corcelli si riscatta. E Drocker si sacrifica

Drocker 7 Una partita di grande applicazione, anche difensiva. Con i suoi canestri poi toglie parecchie castagne dal fuoco ai compagni nei momenti delicati.

Fazzi 7 Sforna un bel duello in cabina di regia con Valentini, sia davanti che dietro, che il giovane imolese vince meritatamente ai punti.

Aukstikalnis 7 Aumenta il suo bottino in silenzio, anche con cesti di qualità. Pesano però anche stavolta nella prova del lituano qualche penalità di troppo che ne condiziona lo spazio in campo.

Ranuzzi 7 Partita di esperienza. In avvio si mette al servizio dei compagni, nel proseguo del match trova anche il modo di colpire e mettere i sigilli alla partita nel finale.

Corcelli 6,5 Si riprende dalla prova di domenica con una gara di sostanza.

Marangoni 6 Non trova troppo spazio al tiro in una serata in cui lavora più in difesa.

Bresolin 6 Pochi minuti in campo in cui si fa trovare pronto.

Martini 6,5 Poche occasioni ma ben sfruttate al tiro.

Crespi 7 Aveva il compito più arduo di serata, ossia il duello pesante sotto canestro con Thioune che il pivot biancorosso gioca alla grande, caricando di falli di falli l’avversario e trovando un’altra prova in doppia cifra. Dietro chiude speso i varchi.