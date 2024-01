Le pagelle. Fazzi, regìa e sostanza. Martini si fa largo. Stecca solo Drocker

Drocker 5,5 (in 23’ 0/5 da due, 1/3 da tre, 1/2 ai liberi, 5 rimbalzi). Due falli in avvio in una partita globalmente sottotono.

Fazzi 7,5 (in 27’ 4/6 da due, 0/2 da tre, 2/6 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 assist, 4 recuperi). Partita di sostanza in difesa a cui aggiunge una prova offensiva importante.

Sorrentino 5,5 (in 9’ 0/1 da due). Forse ancora indietro, deve ritrovare la grinta della prima parte di stagione.

Aukstikalnis 7,5 (in 33’ 5/8 da due, 4/7 da tre, 3/3 ai liberi). Il lituano torna a colpire con una gara precisa in attacco, cercando alle volte anche qualcosa in più del solo tiro da fuori che lo contraddistingue.

Ranuzzi 6,5 (in 30’ 3/8 da due, 1/3 da tre, 2/4 ai liberi, 9 rimbalzi). Lotta sotto i tabelloni e si fa trovare pronto a colpire il canestro.

Corcelli 6,5 (in 24’ 0/4 da due, 2/2 da tre, 3/6 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist). Due cesti sul finire dei due quarti in una partita in cui mette energia.

Marangoni 6 (in 14’ 1/3 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi). Pochi minuti, bravo a colpire quando serve.

Martini 7 (in 13’ 3/3 da due, 3/3 ai liberi, un rimbalzo). Lotta e si muove bene in attacco dando il là al break del secondo quarto.

Crespi 6,5 (in 27’ 3/5 da due, 1/1 da tre, 2/4 ai liberi, 9 rimbalzi, 3 perse). Utile sotto i tabelloni nella lotta a rimbalzo.

