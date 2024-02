Le pagelle. Galloway disastroso al tiro, male anche Weber. Per Chillo miglior prestazione stagionale

Bryante WEBER (27 minuti, 1/8 da 2, 0/3 da 3, 4/5 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 4 assist, 6 punti) Fa una sola cosa davvero positiva rubando un pallone preziosissimo nel finale dei regolamentari. Ma è l’unico lampo in un match dove non manda mai in ritmo i compagni, spara a salve e spesso con letture non eccelse. Voto 5

Langston GALLOWAY (37 minuti, 2/8 da 2, 1/11 da 3, 7/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 4 assist, 1 stoppata, 3 assist, 7 punti) 3/19 al tiro, per uno specialista del canestro è un dato che non dice tutto ma quasi. Se a ciò si aggiunge l’assurda conclusione da 10 metri nell’ultimo possesso biancorosso dei regolamentari, si completa il quadro della peggiore prestazione di stagione del "Gallo". Peccato arrivi nella serata più importante e dopo la grande prova nei Quarti. Voto 4.5

Mouhamed FAYE (11 minuti, 4/5 da 2, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 stoppata, 8 punti) Gioca poco, purtroppo per Reggio, limitato dai falli (un paio parecchio dubbi) che gli vengono fischiati. Ma ogni suo minuto è positivo. Voto 6.5

Jamar SMITH (25 minuti, 1/5 da 2, 2/3 da 3, 3/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 11 punti) Grandissima fiammata all’inizio, ma quando, nel finale, ci sarebbe bisogno della sua lucidità e della sua leadership, latita in entrambe e l’Unahotels prende la via della sconfitta. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (18 minuti, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 3 assist, 0 punti) Non demerita in generale, ma nella serata in cui i due americani "top" hanno le polveri bagnatissime, poteva proporsi di più in fase offensiVa. Voto 5.5

Darion ATKINS (36 minuti, 2/3 da 2, 3/8 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 stoppate, 1 assist, 15 punti) Primo tempo di eccellente levatura, cala un po’ alla distanza ma resta tra i biancorossi più concentrati e lucidi fin quasi alla fine. Voto 7

Michele VITALI (37 minuti, 1/3 da 2, 3/10 da 3, 2/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 3 assist, 13 punti) Arriva alla fine senza più una stilla di energia, si sacrifica enormemente in difesa e questo va a scapito della lucidità in attacco. Ma la sconfitta non è certo colpa del capitano. Voto 6

Sasha GRANT (13 minuti, 0/1 da 2, 1/2 da 3, 1 rimbalzo, 3 persa, 1 assist, 1 stoppata, 3 punti) Un paio di ingenuità iniziali dalle quali non riesce a riprendersi, lo deprimono. Pasticcia tanto e combina poco. Voto 5

Matteo CHILLO (20 minuti, 3/4 da 2, 3/4 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 15 punti) Miglior prestazione dell’anno per il lungo bolognese. Fattore in attacco e solido in difesa. Peccato per il quinto fallo che lo toglie dal campo quando ci sarebbe ancora bisogno di lui Voto 7

Gabriele Gallo