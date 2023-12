Le pagelle. Galloway, un tempo da Nba. Vitali leader

Briante WEBER (26 minuti, 15 da 2, 02 da 3, 22 t.l., 6 rimbalzi, 0 perse, 3 rec, 6 assist, 4 punti). Sparacchia al tiro e non gestisce bene un possesso importante sul rettilineo finale, però alla lunga i suoi tentacoli (3 recuperi) e la sua energia (6 rimbalzi) diventano utilissimi in difesa e nell’economia della partita. Smazza anche 6 assist. Voto 6,5.

Kevin HERVEY (27 minuti, 58 da 2, 17 da 3, 23 t.l., 5 rimbalzi, 0 perse, 2 rec, 15 punti) Di fatto chiude il match con il gioco da tre punti finale. Il voto s’impenna soprattutto per questo, perché poco prima aveva tirato senza criterio due mattoni allucinanti. Lui è così, genio e sregolatezza. Prendere o lasciare. Per Reggio va benissimo ed è in crescita anche a livello difensivo. Voto 7,5.

Langston GALLOWAY (34 minuti, 36 da 2, 512 da 3, 33 t.l., 3 rimbalzi, 2 persa, 3 rec, 2 ast, 24 punti) Un primo tempo da stella Nba e un secondo in cui non fa mancare qualche fiammata delle sue. Gli fischiano un tecnico per esultanza eccessiva, perché è l’unico modo per terntare di fermarlo…Un killer. Voto 7,5.

Darion ATKINS (29 minuti, 58 da 2, 02 t.l., 4 rimbalzi, 1 stoppata, 3 perse, 1 recupero, 10 punti). I due liberi sbagliati alla fine potevano costare una fortuna e nel primo tempo soffre parecchio Owens, però alla lunga spreme punti in attacco ed è bravo non uscire dalla partita. Voto 6. Lorenzo UGLIETTI (12 minuti, 1 rimbalzo, 3 assist, 0 punti). Si rende utile con intensità e fornisce 3 assist nonostante la pressione di Ennis e De Nicolao. Voto 6

Michele VITALI (26 minuti, 02 da 2, 24 da 3, 55 t.l., 3 assist, 11 punti) Ennesima partita da leader. Viene picchiato prima da Sokolowski e poi da Zubcic, ma non si scompone e affonda il bisturi nella gara. Priftis sceglie di finire il match con Smith al suo posto: un azzardo che non paga. Col senno di poi avrebbe meritato più spazio. Voto 7.

Mouhamed FAYE (11 minuti, 57 da 2, 02 t., 5 rimbalzi, 1 stoppata, 1 persa, 10 punti). Inizio mostruoso, alla ‘Baby Shaq’, con 8 punti nel primo quarto poi i falli (un paio inesistenti) lo condizionano e lui commette un paio di leggerezze, ma non va dimenticato che ha 18 anni. Voto 6,5

Jamar SMITH (22 minuti, 23 da 2, 27 da 3, 1 rimbalzo, 2 assist, 10 punti). Le due triple all’inizio del quarto periodo hanno un peso emotivo enorme sulla gara, ma poi ne sbaglia altre tre e rischia di regalare l’overtime a Napoli con un fallo scriteriato su Sokolowki. Voto 6.

Matteo CHILLO (13 minuti, 11 da 2, 11 da 3, 1 assist, 5 punti) In difesa tribola un po’ a contenere Lever che non è Nowitzki, ma mette due canestri importantissimi e si fa trovare pronto per la seconda gara di fila. Voto 6,5

