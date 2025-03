Le pagelle. Gaspardo l’unica spina nel fianco. Harper, quanti problemi in attacco

Parravicini 5. Causa l’infortunio a Tavernelli ha più minuti. Nella prima metà li sfrutta male (0/4), poi fa qualcosa di meglio nella seconda metà ma è ancora troppo poco per uno come lui. Chiude con 4 rimbalzi.

Cinciarini 4. Fischiatissimo come succede sempre a Pesaro, ‘Cincia’ in una gara da dimenticare ha l’unico merito di diventare, dopo 23’45’’, il primo giocatore forlivese che non sia Gaspardo o Perkovic, a segnare un canestro su azione per Forlì.

Tavernelli 5. In una prima metà non certo positiva pur con 4 assist in 12’, fa tremare i tifosi forlivesi quando a 3’ dall’intervallo lungo resta a terra dopo un contrasto per un problema al ginocchio sinistro ed esce sorretto dai compagni. Non rientrerà più e guarderà la partita seduto in panchina con il ginocchio fasciato.

Gaspardo 7 (nella foto). Di gran lunga il migliore e il più continuo. Nei primi due quarti chiude con 17 punti in 16’30’’, poi cala comprensibilmente un po’ ma è sempre la principale spina nel fianco della difesa pesarese. Chiude anche con 4 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi.

Perkovic 6. Parte bene segnando i primi 6 punti forlivesi con due bombe (8 punti nel primo quarto), poi si ferma (2 nel secondo) anche perché è braccato dalla difesa pesarese e a 57’’ dall’intervallo del secondo quarto commette il suo terzo fallo. Non segna nel terzo periodo ma nel quarto ne mette 7. Per lui 4 palle perse.

Pascolo 4. Pessima gara per Dada che sbaglia cose facili e, strano, pare con la testa da un’altra parte. Gioca poco meno di 12’.

Magro 4,5. A parte 3 rimbalzi, 2 stoppate e 1 assist, tabellino offensivamente intonso. Peccato grave contro un settore lunghi pesarese non certo irresistibile.

Del Chiaro 5. Non mette piede in campo nei primi due quarti, poi gioca 6’36’’ mostrando qualche timido e flebile segnale di ripresa.

Pollone 5,5. Come nelle ultime uscite, dopo tre quarti negativi (in cui sbaglia anche un appoggio ravvicinato) esplode nell’ultimo quando segna 10 punti ed è determinante nel consentire a Forlì di conservare la differenza canestri a favore.

Harper 5. Nei primi due quarti lotta in difesa. Il problema è che dopo bisogna anche andare in attacco ed è lì che cominciano i problemi (0/5 nella prima metà con due conclusioni facili sbagliate). Alla fine 2/9, che fa 5/32 nelle ultime quattro trasferte. Chiude con 7 rimbalzi, 6 falli subiti e 2 assist. Ma fare canestro con continuità??

s. b.