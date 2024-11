Le pagelle. Gaspardo torna a colpire, si rivede Del Chiaro

Parravicini 6,5. Buona la prova del playmaker biancorosso con 10 punti in 23 minuti, 2/5 da tre punti e 3 assist. Riscatta la prestazione opaca nel finale del match contro Livorno quando aveva sbagliato un tiro a pochi secondi dalla fine e un libero importante.

Cinciarini 7. Il capitano si riprende in pieno dall’infortunio muscolare che lo aveva condizionato nelle ultime gare e chiude con 12 punti in 12 minuti sul parquet, con 2/3 dall’arco, un rimbalzo e due assist.

Tavernelli 6. Si rende utile il playmaker titolare forlivese anche se mette a segno solamente 1 punto su tiro libero. Con 3 rimbalzi e 5 assist in 17 minuti di gioco si muove bene su tutti i lati del campo, mettendosi a disposizione dei compagni.

Gaspardo 7,5. Top scorer dell’incontro con 22 punti finali (di cui 8 nel primo quarto). Una gara convincente con 6/7 da tre punti, con 4 rimbalzi e l’energia giusta durante tutti i 23 minuti in cui rimane sul parquet, in cui dimostra la sua versatilità e freddezza nel tiro dall’arco.

Perkovic 7. Buon esordio per il giocatore croato, arrivato a Forlì da pochi giorni e buttato subito nella mischia per potenziare il peso dell’attacco forlivese. Il neo acquisto mette a referto 10 punti in 20 minuti, 2 rimbalzi e 3 assist e dimostra intensità e voglia di rendersi utile in una squadra che ha bisogno dei suoi sprazzi offensivi.

Pascolo 7. Il lungo friulano è una sicurezza e ancora una volta lascia la sua impronta sulla partita con 8 punti in 15 minuti e 3 rimbalzi: la sua esperienza sarà un elemento importante nel prosieguo di un campionato lungo e difficile.

Magro 6. Il centro veneto rimane in campo per 12 minuti, allungando le rotazioni biancorosse, con 2 punti e 5 rimbalzi.

Del Chiaro 6,5. Il giovane pivot riemerge da un periodo non brillante con una prestazione di carattere che porta 8 punti e 5 rimbalzi alla causa in 29 minuti, in cui dimostra come le potenzialità del lungo toscano siano in gran parte inespresse fino ad ora.

Pollone 6,5. L’ala piemontese si spende sia in difesa (il suo marchio di fabbrica) che in attacco con 8 punti e 3 rimbalzi in 22 minuti e contribuisce a lasciare a 67 punti la squadra avversaria.

Harper 7. L’americano di Nashville è concentrato ed attento e chiude con 11 punti, 4 rimbalzi e ben 7 assist: non serviva di più. In campo per 25 minuti, dimostra di aver trovato una buona costanza di rendimento.

Gianni Bonali