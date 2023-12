Le pagelle giallonere. Barattini bene in regia e in difesa La squadra di Zappi vince grazie alla panchina, con Masciarelli dinamico, Aglio che spacca il match con 4/4 da tre, Ohenhen padrone in area, Chiappelli fattore, Barattini regia, Magagnoli con la mano fasciata, Morara soldato e Fiusco e Morina che ripagano la fiducia.