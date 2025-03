Le pagelle giallonere. Vaulet è una furia, però non basta. Morina fa il suo, Ricci benino

Masciarelli 6 (in 31’ 1/7 da due, 1/4 da tre, 2/4 tiri liberi, 1 rimbalzo). E’ uno dei tanti virtussini che deve stringere i denti per i problemi fisici.

Zangheri 5,5 (in 4’ 1/2 da due, 1 rimbalzo). Non è facile incidere in un derby entrando dalla panchina.

Vaulet 8 (in 37’ 5/9 da due, 6/9 da tre, 1/2 tiri liberi, 3 rimbalzi). L’argentino apre la danza giallonera con il primo canestro della partita. E’ una furia di difficile lettura per gli avversari. Il nuovo assetto dovuto all’emergenza lo premia. Lui ripaga le scelte di Galetti, ma non basta per vincere il derby.

Valentini 6 (in 31’ 2/2 da due, 1/3 da tre, 6 rimbalzi). Gioca un derby di testa, le geometria passano dalle sue idee e da come apre il campo.

Ricci 6 (in 32’ 3/4 da due, 1/3 da tre, 1/4 tiri liberi, 5 rimbalzi). La sua esperienza è sempre utile alla causa.

Ambrosin 6 (in 31’ 2/4 da due, 1/3 da tre, 1/4 tiri liberi, 5 rimbalzi). Deve metterci il fisico e la furbizia in una partita ruvida.

Morina 6 (in 32’ 2/3 da due, 1/4 da tre, 2/2 tiri liberi, 2 rimbalzi). Quest’anno più genio che sregolatezza. Il mattone lo porta sempre.

Pinza 6 (in 14’ 0/2 da due, 1/1 da tre, 3/4 tiri liberi, 4 rimbalzi). E’ giovane, ma ha la testa di un veterano.

Fiusco 5,5. (in 16’ 1/1 da due, 0/1 da tre, 2/2 tiri liberi). Spende i suoi minuti al servizio del gruppo, ma non è semplice entrare in una gara cosi pesante.

Santandrea sv (In 1’ 1/1 da due). Bagna il derby con un canestro.

Vannini sv (in 1’). Galetti gli regala un minuto d’esperienza.

Kadjividi sv. E’ infortunato.

Antonio Montefusco