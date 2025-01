Le pagelle. Gombauld il migliore, Barford tiene botta. Cheatham non punge. Serataccia per Grant

Jaylen BARFORD (21 minuti, 4/7 da 2, 2/6 da 3, 1/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 15 punti) Con Winston imbrigliato si deve prendere maggiori responsabilità. Viaggia a corrente alternata ma in difesa tiene botta e in fase offensiva punge. Voto 6.5

Filippo GALLO (3 minuti, 1 recuperata, 0 punti) Breve comparsata. N.G.

Cassius WINSTON (27 minuti, 1/4 da 2, 1/2 da 3, 0/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 recuperata, 5 assist, 5 punti) Ovviamente i difensori del Tenerife gli dedicano attenzioni particolari. Però non è che faccia molto per liberarsi dalla ragnatela. Ed essendo il faro offensivo della squadra, francamente ci aspettavamo più incisività. Voto 5

Mouhamed FAYE (16 minuti, 2/2 da 2, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 1 recuperata, 5 punti) Sono gare che gli servono per crescere. Alterna momenti dove viene surclassato, altri dove si fa valere e mostra i gomiti. Voto 5.5

Stephane GOMBAULD (24 minuti, 5/7 da 2, 1/1 da 3, 1/2 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 1 stoppata, 14 punti) Il migliore di serata. Sollevato dagli impegni di campionato è certamente in forma e in attacco è il più pericoloso. In retroguardia fa fatica anche lui, ma finchè c’è partita i difensori isolani con lui devono fare i conti. Voto 7

Jamar SMITH (15 minuti, 1/2 da 2, 1/1 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 assist, 7 punti) Huertas a 41 anni sfiora il trentello perché è in ottima forma, il biancorosso la deve ancora ritrovare, e dunque non riesce, per ora ad incidere. Confidiamo nel suo recupero perché il suo apporto, alla Unahotels, serve maledettamente. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (13 minuti, 0/1 da 2, 1/1 da 3, 1/2 ai liberi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 3 punti) Il livello è decisamente alto per lui. Ha il merito di provarci con tutte le sue qualità, ma è una partita di sofferenza. Voto 5.5

Michele VITALI (23 minuti, 1/1 da 2, 3/5 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 11 punti) Non molla mai, la sua grinta è d’esempio, e ha un cuore che fa provincia. In attacco dà una bella mano, in difesa supplisce con l’intensità al differente tasso tecnico. Gara da capitano nonostante l’esito avverso. Voto 6.5

Kenneth FARIED (18 minuti, 2/3 da 2, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 1 assist, 4 punti) I tabelloni li spazza da par suo, in fase offensiva fa parecchia fatica contro lo schieramento avversario. Voto 5.5

Sasha GRANT (11 minuti, 0/1 da 2, 0/3 da 3, 1/1 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 0 punti) Non gliene va bene una. Serataccia. Voto 5

Matteo CHILLO (6 minuti, 1 rimbalzo, 1 assist, 0 punti). Minuti nel "garbage time". N.G.

Kwan CHEATHAM (23 minuti, 1/5 da 2, 1/3 da 3, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperat, 5 punti) Non punge, e non incide. Né in attacco, né in difesa. Voto 5

Gabriele Gallo