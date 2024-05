Le pagelle: Grant segna tre bombe in sessanta secondi e difende con durezza. Uglietti proprio non ce la fa. Galloway e Black tengono la ’barca’ a galla

Briante WEBER (23 minuti, 2/5 da 2, 1 rimbalzo, 3 perse, 1 recuperata, 3 assist, 4 punti) Qualcosina costruisce, molto disfa, distribuisce preziosi assist, ma non riesce a ergersi a protagonista. Voto 5.5

Langston GALLOWAY (36 minuti, 3/9 da 2, 3/8 da 3, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 4 assist, 18 punti) Ottimo nei primi due quarti, cala alla distanza. Complice anche una botta alla caviglia e le energie fisiche in riserva. Se l’Unahotels resta attaccata alla partita a lungo il merito però è in gran parte suo. Voto 6.5

Mouhamed FAYE (11 minuti, 3/3 da 2, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 1 assist, 1 stoppata, 7 punti) Inizia con adeguata presenza, poi è limitato dai falli e da qualche ingenuità. Ma non demerita. Voto 6

Jamar SMITH (19 minuti, 0/1 da 2, 1/5 da 3, 3/3 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 assist, 6 punti) L’infortunio alla spalla probabilmente ha pesato più del previsto, più che altro in tema di energie e ritmo gara persi. Non riesce a sprigionare il suo talento ma non molla fino alla fine, e di questo gli va dato atto. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (15 minuti, 0/1 da 2, 1 rimbalzo, 3 perse, 1 assist, 0 punti) Ci mette grinta e impegno ma il livello è decisamente troppo alto per l’Uglietti di questo finale di stagione. Voto 5

Darion ATKINS (19 minuti, 2/3 da 2, 0/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 1 stoppata, 4 punti) Meglio della precedente partita, in difesa ci da sotto e lavora bene, in attacco non trova ritmo e non incide. Voto 5.5

Tarik BLACK (25 minuti, 4/7 da 2, 4/7 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 12 punti) Assieme a Galloway è l’arma su cui l’Unahotels punta per provare a strappare la vittoria. Viaggia a corrente alternata con più note positive che negative. Ma non è lui che può prendersi la squadra in spalla. Voto 6.5

Michele VITALI (31 minuti, 2/2 da 2, 0/3 da 3, 0/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata 5 assist, 4 punti) Arriva all’appuntamento decisivo in riserva. Come promesso ai tifosi finisce con la lingua di fuori e le ginocchia sbucciate. Ma non riesce a dare apporto offensivo. Voto 5.5.

Sasha GRANT (16 minuti, 2/5 da 2, 3/5 da 3, 1 rimbalzo, 9 punti) Segna tre "bombe" in un minuto, scompaginando i piani di Venezia nel secondo quarto. E difende con durezza. Voto 6,5

Matteo CHILLO (8 minuti, 1/1 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 3 punti) Si batte con impegno e coraggio, ma non lascia il segno. Voto 5 Gabriele Gallo