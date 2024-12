Le pagelle. Harper evanescente. Gaspardo si spegne

Parravicini 7. Sale in cattedra nell’ultima frazione. Se Forlì se la gioca all’overtime e ‘rischia’ pure di vincerla, è grazie alle sue tre triple che negli ultimi 4’ dei tempi regolamentari rialzano la squadra dal -9. Chiude con 17 punti e anche 6 assist.

Cinciarini 5. Ex (fischiato) della sfida, accusa il colpo e non si ‘carica’ a dovere. Martino prova a chiamarlo in causa sperando di trovare qualcosa, ma il capitano segna solo 2 punti dalla lunetta in 11’.

Tavernelli 5,5. Un passo indietro dopo settimane molto positive. La partenza è buona, tra difese e possessi avversari ‘sporcati’. Poi però finisce nel tritacarne fisico del derby.

Gaspardo 5. Il primo tempo promette molto bene: 11 punti alla pausa lunga, con mente e corpo connessi. Esce però di scena, giocando appena 9’ sino alla sirena finale sbloccandosi solo con un tiro libero.

Perkovic 5,5. Si iscrive alla partita prima dell’intervallo, quindi segna una tripla importante a metà del terzo periodo. Pesa però la serie di conclusioni dall’arco che sbaglia (2/11), spesso forzando e senza nemmeno arrivare al ferro. 11 punti in 25’.

Pascolo 6. Prova a ritagliarsi spazio sotto le plance e riesce pure a imporsi (6 rimbalzi). Alla lunga, però, serve altro.

Magro 6. Fa valere muscoli e centimetri nei 12’ sul parquet.

Del Chiaro 7. Una delle sue migliori prestazioni. Parte in quinta (7 punti nel primo quarto), poi soffre un po’ Freeman ma, a differenza di altre uscite, riesce a tornare sul pezzo. Peccato per la stoppata subita a pochi secondi dalla fine del quarto periodo. Per lui 15 punti e 6 rimbalzi per un 21 di valutazione.

Pollone 5. È il solito ‘mastino’, ma sul fronte offensivo poteva fare di più. Segna la tripla che sblocca il match, poi è solo 0/7.

Harper 4,5. L’intensità difensiva non basta. Dovrebbe essere il trascinatore, in realtà si sblocca addirittura solo nel quarto periodo senza poi più accendersi. Superata la metà campo, entra stabilmente in modalità gestione limitandosi a far circolare il pallone (solo 5 tentativi in 35’).

Simone Casadei