Le pagelle. Harper sbaglia troppo, bene Tavernelli

Cinciarini 7. Il capitano mette a referto 12 punti in 18’, con 8/8 nei liberi, e dimostra di essere sempre reattivo nei momenti caldi dell’incontro, per esempio col canestro che chiude il secondo quarto. Continua a dimostrare di poter incidere, dimenticando di aver superato i 41 anni: un punto fermo per coach Antimo Martino.

Tavernelli 6,5. Segna 7 punti in 20’. Sono 6 i rimbalzi conquistati andando a lottare anche sotto canestro. Con lui in campo – unico tra i suoi – Forlì ha un parziale positivo di 1 punto.

Pollone 5. In attacco non è brillante: solo 3 punti a fine partita in 18’, è anche il peggiore nel plus-minus (-9 il fatturato con lui in campo). In un momento chiave si prende una tripla ma ne esce un mattone.

Gaspardo 6. L’ala forlivese trova 11 punti in 25’ con 2/4 da tre punti e 4 rimbalzi. Si dimostra un atleta versatile anche se forse non incide come avrebbe potuto.

Magro 5. Una partita opaca per il centro biancorosso, che in 11 minuti non segna e cattura 3 rimbalzi. Soffre i lunghi bolognesi e non riesce ad essere convincente sotto i tabelloni.

Pascolo 6. In campo per 19 minuti chiude con 8 punti e 3 rimbalzi: soffre l’atletismo dei bolognesi. Nel finale dà prova di non mollare: se l’Unieuro non affonda è anche grazie a qualche suo sprazzo.

Del Chiaro 6. Luci e ombre per il giovane centro toscano, contro rivali difficili: 11 punti segnati, con 6 rimbalzi in 15’, 14 di valutazione (la migliore dei suoi). Anche se arrotonda il bottino quando ormai non c’è partita.

Harper 5,5. La guardia americana si costruisce buoni tiri ma non li finalizza quasi mai: chiude con soli 4 punti in 26’, con un deficitario 1/10 al tiro, spento nella ripresa. Del resto era difficile portare in post basso (la sua specialità) un play alto come Fantinelli. Difende in maniera intensa e cattura 7 rimbalzi: questo gli vale mezzo punto in più.

Dawson 5. L’ala piccola è in ritardo di condizione, rimane sul parquet per 21’ (forse nel finale proprio per rodare il motore) mettendo a segno solo 6 punti. Anche alcune scelte nei passaggi sono discutibili. A una settimana dall’inizio del campionato è ancora lontano dal giocatore che Forlì spera di avere.

Parravicini 8. Il playmaker è il top scorer dei biancorossi con 15 punti, di cui 13 realizzati nel secondo tempo, con 3/5 da due punti e 3/6 dall’arco. Rapido e incisivo, senza paura, è l’ultimo ad alzare bianca.

Gianni Bonali