Le pagelle. Harper, serata anonima. Nel finale brilla Pinza

Parravicini 5. In avvio soffre costantemente Hickey e non va meglio nemmeno nella metà campo offensiva: solo 1/7 dal campo alla pausa lunga. A quel punto ‘esce’ dalla sfida, salvo metterci un po’ di pepe – a giochi chiusi – con 10 punti nell’ultimo parziale.

Tavernelli 6,5. In una serata da dimenticare un po’ per tutti, è tra i pochi a provarci. Si prende tante responsabilità offensive (4/13 dal campo) e centra la doppia cifra (13) per la prima volta in stagione. Nei 21’ in campo, peraltro, il plus-minus è soltanto di -2 e chiude con un 16 di valutazione. Importanti le triple nel finale per il passivo e, chissà, la differenza canestri.

Gaspardo 5. Ex della partita, a tratti è l’unico appiglio offensivo ospite, come nel corso del terzo periodo (7 punti). Ma, soprattutto in precedenza, c’è anche tanta sofferenza contro i pari ruolo avversari. L’avvio, in particolare, è da dimenticare.

Perkovic 5. La prestazione ‘monstre’ di domenica è lontana anni luce. È preciso dalla lunetta (6/6), ma trova appena un canestro dal campo e lo fa soltanto nei primi possessi dell’ultima frazione. Troppo tardi per pensare di essere utile alla causa: 8 punti in 19’, con anche 5 palle perse.

Pascolo 6. Fa a sportellate e si spende anche contro avversari di taglia differente, provando a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Un paio di canestri dei suoi, tanta lotta sotto le plance (7 rimbalzi, ben 4 offensivi). Purtroppo, però, non basta.

Magro 5. I lunghi udinesi hanno un altro passo e l’esperienza non è sufficiente per arginarli. Ci aggiunge poi anche alcune sbavature nel pitturato avversario (1/5 al tiro) e la frittata è fatta.

Del Chiaro 5. Come il compagno di reparto, soffre da subito e non riesce a risalire la china.

Pollone 5. Pronti, via e la tripla iniziale fa ben sperare. Poi però non troverà più il fondo della retina (1/4 dall’arco) e si mette a lavorare di gomito nella metà campo difensiva, con risultati non troppo soddisfacenti.

Pinza 6. In campo più di 6’ nell’ultima frazione e non sfigura per nulla. Un bel canestro in avvicinamento, 3 rimbalzi e 2 assist.

Harper 5. Prestazione assolutamente anonima, senza alcun sussulto. È poco protagonista (solo 7 tiri tentati per 6 punti complessivi) e, più in generale, è poco utilizzato. Appena 22’ in campo, solo 8’ nella seconda metà del match.

Simone Casadei