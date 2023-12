Le pagelle. Hervey immarcabile, Weber è dappertutto

Briante WEBER (28 minuti, 27 da 2, 33 da 3, 00 t.l., 4 rimbalzi, 2 perse, 2 rec, 7 assist, 1 stop. 13 punti). Lo trovi dappertutto, in attacco e in difesa. Se funziona lui, guarda caso, funziona tutta la squadra. Chiude con una tripla in faccia a Totè che aveva fatto il fenomeno con Faye e Grant e lo saluta. Voto 7.

Kevin HERVEY (29 minuti, 49 da 2, 69 da 3, 33 t.l., 10 rimbalzi, 1 perse, 2 rec, 29 punti) Domina letteralmente la partita e a 12 minuti dalla fine è già in doppia doppia per punti e rimbalzi. Quando è connesso e in versione ‘Kevin Durant’ è assolutamente immarcabile contro squadre di questo livello. Chiude con 39 di valutazione, giù il cappello. Voto 8,5.

Langston GALLOWAY (23 minuti, 04 da 2, 58 da 3, 33 t.l., 1 rimbalzo, 0 persa, 1 rec, 2 ast, 18 punti) Bravo nel primo tempo, quando legge la gara e non forza. Nel secondo scalda la mano e fa il…Galloway, incendiando la retina. Voto 7.

Darion ATKINS (11 minuti, 37 da 2, 00 t.l., 3 rimbalzi, 1 stoppata, 2 assist, 6 punti). Segnali di vita. Finalmente coinvolto dai compagni, Darion risponde con un buon avvio e uno schiaccione che finirà nella top 3 della giornata. Cala alla distanza e Priftis fa altre scelte. Voto 6,5.

Lorenzo UGLIETTI (11 minuti, 11 da 2, 12 da 3, 1 recupero, 5 punti). Offre una prova tutta sostanza. Voto 6,5

Michele VITALI (27 minuti, 24 da 2, 17 da 3, 9 rimbalzi, 1 recupero, 2 assist, 11 punti) È un Vitali in versione collante e uomo squadra e lo testimoniano anche i 9 rimbalzi. Sparacchia da tre, ma offre una prova molto concreta. Voto 7.

Mouhamed FAYE (16 minuti, 22 da 2, 1 rimbalzo, 1 stoppata, 4 punti). Rimesso in quintetto, parte con una stoppata da applausi su Totè, ma poi viene limitato da alcune chiamate assurde della terna. Riesce comunque a essere utile. Voto 6,5

Jamar SMITH (22 minuti, 13 da 3, 00, 1 rimbalzo, 1 assist, 3 punti). Capisce subito che c’è bisogno di giocare di squadra, senza forzare. Esegue alla perfezione. Anche questa è leadership. Voto 6.

Sasha GRANT (16 minuti, 45 da 2, 02 da 3, 00 tl, 4 rimbalzi, 1 rec, 8 punti). Entra e gli fischiano subito 2 falli inesistenti che complicano la sua partita. È comunque bravo a non farsi condizionare, continuando a giocare duro. Voto 6,5.

Matteo CHILLO (13 minuti, 23 da 2, 00 da 3, t.l., 3 rimbalzi, 4 punti) Si sblocca con un ‘Worthy Move’ da applausi sulla linea di fondo e mette insieme la miglior partita stagionale. Voto 6,5

Alessandro CIPOLLA (4 minuti) N.G.

Francesco Pioppi