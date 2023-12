Le pagelle. Il guerriero Uglietti galvanizza il PalaBigi. Hervey litiga con i tiri da 3, bene Vitali su Della Valle

Briante WEBER (29 minuti, 511 da 2, 12 da 3, 22 t.l., 7 rimbalzi, 0 perse, 2 rec, 3 assist, 15 punti). Gli escono un paio di tiri in volata che avrebbero potuto cambiare il corso degli eventi, ma se Reggio arriva a giocarsela fino alla fine, gran parte del merito è suo. Un agonista vero che mai indietreggia e accende la squadra. Voto 6,5.

Kevin HERVEY (27 minuti, 510 da 2, 110 da 3, 45 t.l., 5 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 17 punti) L’unica tripla segnata è pesantissima, ma prima ne sbaglia nove (!) e chiude con -10 di plusminus. L’atteggiamento su entrambi i lati del campo è comunque in miglioramento, ma per battere Brescia sarebbe servito un Hervey in versione special che non si è visto. Voto 5,5.

Langston GALLOWAY (29 minuti, 23 da 2, 13 da 3, 22 t.l., 4 rimbalzi, 1 persa, 1 ast, 9 punti) Un solo canestro nel secondo tempo: un po’ perché Smith si prende la scena e un po’ è perché anche lui non riesce a divincolarsi dai tentacoli della difesa bresciana. Una giornata no capita anche ai campioni come lui. Voto 5,5.

Darion ATKINS (19 minuti, 23 da 2, 04 da 3, 22 t.l., 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 1 assist, 6 punti). Entra e gli fischiano subito due falli molto dubbi. Lui è bravo a non demoralizzarsi, ma è ovvio che con Bilan faccia fatica. Purtroppo il ferro gli sputa fuori una tripla importante. Voto 5,5.

Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 22 da 2, 01 da 3, 1 rimbalzo, 1 persa, 2 rec, 2 assist, 4 punti). Gioca con un’intensità che fa innamorare e segna un paio di canestri in momenti importanti che galvanizzano il palazzo e trascinano i compagni. Con lui il tabellino non conta: è un guerriero d’altri tempi. Voto 6,5

Michele VITALI (32 minuti, 11 da 2, 02 da 3, 00 t.l., 5 rimbalzi, 1 rec., 1 assist, 2 punti) Si immola su Della Valle e riesce ad annullarlo. È chiaro che in attacco non può essere brillantissimo dopo uno sforzo del genere, ma fa le cose che servono ai compagni Voto 6.

Mouhamed FAYE (18 minuti, 04 da 2, 7 rimbalzi, 2 stoppate, 1 persa, 1 assist, 0 punti). Quando è lasciato solo contro Bilan fa ovviamente fatica anche se lo stoppa per ben due volte e arpiona comunque sette rimbalzi. Peccato per un paio di canestri ‘mangiati’ in attacco. Voto 5,5

Jamar SMITH (14 minuti, 22 da 2, 37 da 3, 3 rimbalzi, 1 assist, 14 punti). È l’uomo dei tiri importanti. Mette le triple che rianimano Reggio anche se poi sbaglia le due che prende nell’ultimo quarto e avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara: quella che valeva il massimo vantaggio sul 63-61 e quella che avrebbe dato il -2 (70-75 a 28 secondi dalla fine) Voto 6.

Matteo CHILLO (13 minuti, 01 da 2, 02 da 3, 1 assist, 0 punti) Priftis gli concede minuti in momenti importanti, lui lotta e sbuffa contro i colossi bresciani, cercando di rendersi utile ma non riesce a graffiare in attacco e alla fine viene richiamato in panchina. Voto 5,5

Sasha GRANT (5 minuti, 01 da 2, 12da 3) Solo 5’ in campo, il tempo di mettere una tripla e poi resta seduto in panca. N.G.

Francesco Pioppi