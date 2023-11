Le pagelle. Johnson fa i conti con gli acciacchi. Marks si spegne nell’ultimo quarto

Grande 5. Sparacchia in una serata al tiro incredibile per quasi tutti. Il suo 210 da tre incide. Mette fiducia e intraprendenza nel suo gioco, questa volta però non è aiutato per nulla dalle percentuali. In panca per larghi tratti nel finale di gara.

Marks 6. A livello di punti segnati fa il suo, ma non nel quarto periodo quando ne mette solamente due. Va a fiammate. Di alto livello, ma fiammate. Non è chiaramente lui il problema della sconfitta di ieri, ma deve essere molto più dentro alla partita quando è così in bilico.

Scarponi 5,5. Compitino, come spesso di recente. Il discorso è sempre lo stesso, ma contano le aspettative: che tipo di crescita dobbiamo aspettarci da Scarponi quest’anno?

Johnson 6. Gioca 28 minuti e 58 secondi sempre di grande intensità, ma sotto canestro la infila poco (412 da due). Rispetto a Marks, però, è più vivo nei momenti cruciali del match. Perde la sfida con Archie. Tanti acciacchi, con l’ultimo al ginocchio da amara ciliegina.

Simioni 6,5. Meriterebbe un voto ben più alto se non fosse per un paio di falli spesi in maniera pessima, in special modo il terzo a fine secondo periodo. In attacco è splendido e ripete le prestazioni della preseason. Pregevole il 44 da tre.

Tomassini 6. Flash di classe altissima tra secondo e terzo periodo. Anche lui, come Marks, ingabbiato bene quando più contava. Non riesce a far sua la sfida dell’ex.

Tassinari 5,5. Applausi infiniti per il carattere che ha nel prendersi tanti tiri decisivi, ma questa volta non entrano proprio. Benissimo la distribuzione di palla, finisce con 6 assist.

Anumba 5,5. Si riscatta con un paio di rimbalzi d’attacco importantissimi nel finale, ma non è presente e attento difensivamente come sempre.

Perde gli uomini lontano dalla palla in un paio di occasioni cruciali, anche se a livello di energia non fa mai mancare il suo contributo.

Masciadri 5,5. Non è ancora del tutto a posto fisicamente, il capitano, e il rendimento per forza di cose ne risente. Per lui 2 punti e 3 rimbalzi con 16 al tiro in 12 minuti. A questa squadra serve tantissimo un Masciadri che abbia nelle gambe almeno 7-8 minuti in più.

lo. za.