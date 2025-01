Le pagelle. Marini e Tomassini trascinatori. Camara gladiatore. Male Johnson

ROBINSON 6,5 – Sprazzi di talento, canestri importanti e assist da lasciare a bocca aperta tutto il Flaminio. Gli alti sono fragorosi, manca solo la continuità.

MARINI 7 – Torna a segnare in maniera abbondante dopo il piccolo passo falso dell’ultima partita. Classe e talento ormai conosciuti al Flaminio, con canestri mai banali e pulizia tecnica sopraffina. 16 punti e il 100% ai liberi. Fondamentale.

ANUMBA 6,5 – Brillante in attacco e sempre energico in difesa. Peccato per qualche pasticcio con la palla in mano e a livello di falli, ma la sua resta una gara più che sufficiente. Chiude con 9 punti e 5 rimbalzi.

JOHNSON 5,5 – Non replica la fantastica gara di rientro e tira con un inusuale 3/15 totale dal campo. Lotta ma manca di brillantezza. Tira giù però 11 rimbalzi, un dato fondamentale nell’economia della partita.

CAMARA 6,5 – Battaglia con Fantoni che ha 16 anni più di lui e fa valere energia e stazza. Dà l’impressione di essere incontenibile, pur coi consueti margini di miglioramento che appaiono spesso davvero ampi. Finisce con 14 punti e 7 rimbalzi una gara da spauracchio in area per tutta Livorno.

GRANDE 6 – Deve star dietro come i compagni di reparto a tre clienti davvero pericolosi e si sbatte anche in difesa, oltre a segnarne 7 conditi da 3 rimbalzi e 3 assist.

TOMASSINI 7 – Chirurgico nel segnare in momenti fondamentali. La tripla del 72-66 a 3’30" dalla fine riporta di peso la partita nelle mani di RivieraBanca dopo gli stenti di metà quarto periodo. All’inizio non sembrava proprio la sua partita, ma finisce con 10 punti e l’80% al tiro, oltre che col canestro decisivo. Chapeau.

MASCIADRI 6 – Serata con due soli tiri a disposizione, ma anche cinque rimbalzi in 12 minuti. Fa legna.

SIMIONI 6 – Serve assolutamente che prenda fiducia da qualche canestro, perché la mano resta ottima. In difesa e a rimbalzo soffre.

