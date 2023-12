Le pagelle. Marks e Tomassini ispirati, Grande spara a salve

Grande 5. Eroe all’andata con le sue triple, molto negativo ieri dalla lunga distanza (07). Non gli entra niente, finisce addirittura a zero e spesso Penna gli scappa via. Grande è troppo importante per questa squadra: serve maggior continuità, pure con gare ‘normali’ e non per forza stellari in attacco. Serataccia.

Marks 7.5. Continuo e ispirato, vince addirittura il duello personale con un Devoe all’inizio stellare. Subisce 8 falli e conclude la gara con 30 di valutazione. Nel finale ha pochissimi palloni giocabili. Difficile chiedergli di più.

Anumba 5.5. Come spesso gli accade è molto attivo in attacco all’inizio e meno alla fine. Spende energie dietro anche se non sempre riesce a contenere il diretto avversario.

Johnson 6. 8 dei suoi 13 punti arrivano nel quarto periodo. Eroe all’andata col tap-in vincente e con quel 25+16 irreale. Più a sprazzi in questo ritorno. Finisce con una sostanziosa doppia-doppia anche se rispetto alla settimana precedente il gioco passa meno da lui e finisce con zero assist.

Simioni 6. Eccellente in avvio di gara, quando tra Verona e Rimini è una sfida all’O.K. Corral a chi spara di più. Riesce a essere efficace in attacco in tanti modi, anche se rispetto alle sue capacità sembra aver meno fiducia nel tiro da fuori. Si spegne nel secondo tempo anche se prova sempre a portare il suo mattoncino.

Tomassini 7. È l’anima della rimonta del quarto periodo, anche con canestri di difficoltà elevatissima. Classe pura, alto magistero in attacco.

Tassinari 5.5. Passo indietro rispetto alla bellissima prova con Orzinuovi. Pasticcia e perde tre palloni in 12 minuti. Un assist in una serata davvero molto complicata per i due playmaker biancorossi.

Masciadri 5.5. Una tripla in un momento importante in mezzo a una gara in cui non riesce a dare un contributo efficace alla squadra. Un rimbalzo e cinque falli in 13 minuti.

Scarponi sv. In campo poco più di tre minuti, troppo poco per essere giudicato.