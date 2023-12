Le pagelle. Masciarelli giganteggia. Barattini giaciale ai liberi

Balciunas 6. (In 24’, 02 da due, ¼ da tre, 11 tiri liberi). Deve aprire spazi per i compagni prendendo qualche tiro in meno.

Masciarelli 7. (In 26’ , 510 da due, 47 da tre). Ha la mano calda, quando serve mette da tre che è un piacere. Monumentale, miglior prestazione stagionale.

Chiappelli 6,5. (In 21’, 11 da due, 01 da tre, 02 tiri liberi). L’esperienza non gli manca quando c’è da rubare un pallone, fare un fallo o smazzare una stoppata.

Aglio 6,5. (In 26’, 13 da due, 02 da tre, 22 tiri liberi). E’ nel vivo del gioco, si prende le responsabilità che un capitano fa sue.

Ohehen 6. (In 20’, 25 da due, 46 tiri liberi). In mezzo all’area oppone i suoi centimetri agli avversari.

Barattini 7. (In 29’, 23 da due, 13 da tre, 88 tiri liberi). Con la testa in partita tutti i minuti che rimane in campo. Glaciale con 4 liberi finali.

Magagnoli 6,5. (In 21’, 35 da due, 23 da tre). Deve fare i conti con un problema ad un ginocchio, ma come sempre stringe i denti.

Morara 6. (In 12’, 23 da due). E’ un’arma tattica da sfruttare a dovere.

Morina 6. (In 11’, 01 da due, 01 da tre). Quando entra in campo prova a dare il cambio di passo. Alberti 6. (In 9’, 23 da due, 22 tiri liberi. Coach Zappi gli regala lo starting five iniziale, si cala bene nella mischia.

