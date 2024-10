Le pagelle. Mistero Harper: buoni tiri, ma chiude con 2/13

Parravicini 8. Nei primi due quarti 5 punti con 2/7 al tiro, poi lo sprazzo che chiude la gara nel quarto periodo con 10 punti di cui 5 in 1’10’’ e 8 con un assist nei primi due minuti di gioco. Chiude come miglior realizzatore dell’Unieuro, a cui aggiunge 5 rimbalzi e 4 assist.

Cinciarini 6,5. Le cifre non rendono omaggio alla sua prova. Non arriva in doppia cifra in 20’, ma regala alla diretta Rai e al pubblico due canestri da ballerino che valgono il prezzo del biglietto. E difende anche. Chiude con una fascia in testa per uno scontro di gioco con Gaspardo.

Tavernelli 6,5. Primi due quarti di spessore in difesa, costruzione di gioco e anche in attacco nei quali chiude con 6 punti in 10’ con 1/1 da due e da tre. Poi cala e sporca cifre e percentuali. Ma non cambia una prestazione di sostanza e positiva: con 18 ha il secondo miglior fatturato a livello di plus-minus della squadra insieme a Pascolo.

Gaspardo 7. Segna 9 punti nei primi due quarti nei quali è il più continuo e pericoloso dell’attacco forlivese, mentre nel terzo quarto mette la tripla del 43-30 che spegne un po’ il possibile rientro di Pesaro. Miglior rimbalzista della squadra con 9 e secondo miglior realizzatore.

Pascolo 6,5. Chiude con 6 punti, 6 rimbalzi, 2 assist e 18 di valutazione in 19 minuti. Rendimento certo e assicurato. Sempre.

Magro 6,5. In 12’ il suo lo fa eccome anche contro i vari Zanotti e De Laurentiis. I suoi canestri da due passi e 7 rimbalzi. E questo nonostante venga condizionato dai falli soprattutto nella prima metà.

Del Chiaro 5. Non sta attraversando un buon periodo: gli altri tre lunghi stanno facendo meglio, lui un po’ ne soffre ma deve continuare a lavorare e ad avere fiducia.

Pollone 6. Difende, lega il gioco, dà una mano a rimbalzo ed è sempre utile. Come dimostra il suo plus-minus più alto della squadra con 20.

Harper 5. Comincia alla grande segnando la bomba del 6-2, un canestro che fa presagire una serata offensivamente brillante, poi però pur con buoni tiri, sbaglia sempre. Nella seconda metà invece fallisce molte scelte offensive continuando a spadellare e non essendo mai convinto e deciso. Non combina disastri ma il suo secondo canestro su azione arriva a 2’44’’ dalla fine, quando aveva 1/12 al tiro. Senza il collega Dawson, questo è un problema. Chiude con 3 rimbalzi, 3 perse e 3 assist. Ancora oggetto abbastanza misterioso.

Stefano Benzoni