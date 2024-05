Le pagelle. Nasello miglior realizzatore. Tognazzi ha la mano calda. Bruttini chirurgico, Banchero timido. Marrucci ispirato

COSTONE

BANCHERO 5 Timido e poco incisivo in difesa nei primi minuti di partita. Esce presto dal match. CECCARELLI 6 Si spende molto in difesa su Pannini, dà intensità.

RADCHENKO 5,5 Entra e commette subito due falli. Troppo irruento, rischia spesso di strafare.

TERROSI 7,5 Mvp di gara 1. Sempre lucido e prezioso, soprattutto in difesa. In attacco ne mette a segno 18, compresa la tripla della staffa finale.

BANCHI 6,5 Soffre la marcatura di Marrucci in avvio di partita. Ma il secondo tempo è in crescendo. Sua la tripla che lancia la fuga del Costone.

ZENELI 6,5 Prestazione di grande solidità.

ONDO MENGUE 5,5 Ha fatto fatica contro i lunghi avversari.

BRUTTINI 6,5 Chirurgico, lucido ed efficace.

NASELLO 7 È il miglior realizzatore per il Costone con 24 punti. Sempre pronto a prendersi le sue responsabilità nei momenti caldi del match.

COACH TOZZI 6,5 La sua squadra soffre l’impatto del match, si innesca (come sempre) con la difesa. MENS SANA

BRAMBILLA 6 Senza infamia e senza lode.

PANNINI 6,5 Molto positivo. Grande reattività in avvio di partita. Lotta ma senza eccedere: lucido. IOZZI 7 Due triple nel terzo quarto alimentano le speranze mensanine. Grande agonismo, come consuetudine.

GIORGI 6,5 Ottimo impatto nei minuti in cui è stato schierato.

MARRUCCI 7,5 Il più ispirato. Molto bene in marcatura su Banchi. Da lì si carica e prende fiducia anche in attacco.

PUCCIONI 5 Il suo zero a referto pesa come tantissimo: da uno ‘specialista’ come lui ci si attende molto di più al tiro. Lui ne è consapevole e perde fiducia con il passare dei minuti.

SABIA 6 Bello il duello ad "elevato tonnellaggio" con Zeneli.

CUCINI 6 Si oppone a Nasello, commette qualche errore ma nel complesso è da sufficienza.

PROSEK 5,5 È il più attenzionato dalla difesa del Costone, risponde con una prova di alti e bassi. TOGNAZZI 7 Ben 16 punti con la consueta intensità offensiva.

COACH BETTI 6,5 La Mens Sana gioca con grande entusiasmo ma arriva con il fiato corto a fine partita. La squadra comunque è ben calata nella serie.

Andrea Frullanti