Le pagelle. Parravicini, segni di risveglio. Si riscatta anche Pascolo

Parravicini 6.5 (nella foto). Entra bene in partita e alla prima occasione spara subito una tripla. Segna 7 punti nel primo quarto, una bomba importante nel finale del secondo. Chiude anche con 2 recuperi e 3 assist. Torna in doppia cifra – seconda volta nel girone di ritorno – dopo la trasferta vinta contro Cantù del 2 febbraio.

Cinciarini 5,5. Non una delle sue migliori prove, anzi. Nel secondo quarto perde 2 palloni e sbaglia due tiri. Poi si riprende nel quarto periodo. Può e deve fare molto di più.

Tavernelli 6. Fortunatamente superato il problema al ginocchio di sabato scorso a Pesaro. Solita prova ‘alla Tavernelli’: in 16 minuti nessun punto e nessun tiro, ma 6 rimbalzi e 4 assist.

Gaspardo 6,5. Vista la serata dei due stranieri è meno protagonista in attacco dove sbaglia qualcosa di inusuale per lui. Però va ancora una volta in doppia cifra, non forza e chiude come miglior rimbalzista della squadra con 7 palloni catturati in 27 minuti.

Perkovic 7,5. Parte piano (6 punti nei primi due quarti con 2/6 da tre), poi disputa un terzo periodo da 17 punti - di cui 10 negli ultimi 1’50’’ – con 3 bombe e quattro canestri da due ricacciando indietro il tentativo di rientro dell’Assigeco. Poi nel quarto periodo gioca poco.

Pascolo 6,5. Riscatta l’opaca prova di Pesaro con prova immacolata da due, 5 rimbalzi e 2 assist in 21’ e i soliti movimenti da mal di testa (per gli avversari) in area. Ritrovato.

Magro 6,5. Eccellente nel primo quarto quando segna 6 punti con 3/3 muovendosi bene in attacco. Chiude la prima metà con 8 punti, 4/4 in 9’43’’. Poi nella seconda metà resta in campo poco più di 3’. Per lui anche 4 rimbalzi.

Del Chiaro n.g. Gioca 21’’ nel secondo quarto, poi quasi tutto il quarto periodo dove si segnala per due bombe sbagliate. Lo si nota per la novità dei suoi capelli biondo-platino. Che sia il segnale di un promettente cambiamento?

Pollone 5,5. Non scintillante: nei primi due quarti sbaglia una tripla aperta e un facile lay-up. Per una volta la sua presenza si nota poco.

Harper 7,5. Offensivamente la sua seconda miglior prova stagionale dopo i famosi 38 di Rimini. Parte con 9 punti e 3 bombe nel primo quarto, ne segna 11 in 14’ nella prima metà con 4/7 da tre e continua a contribuire anche dopo. Inoltre difende bene su Marks. Nel terzo periodo qualche palla persa (4 in totale). Chiude con 6 rimbalzi.

