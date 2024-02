Le pagelle. Pascolo determinante, da Cincia lampi di classe

Allen 5. D’accordo, venerdì si era infortunato alla caviglia ed è stato lodevole a voler scendere in campo; ma meno bravo in una gara nella quale fin dall’inizio è apparso spento, senza mordente e iniziative. Tre assist nel primo quarto, 5 nella prima metà e 6 alla fine insieme a 2 recuperi non lo salvano. Un solo tiro tentato (e sbagliato) in 14’ nella prima metà. Primo ed unico canestro segnato, la bomba a metà terzo quarto. Esce addirittura per falli.

Cinciarini 7. Segna i suoi punti in 21’ con i soliti lampi di classe e talento: 4 nel primo, 3 nel secondo e 5 nel terzo tenendo a galla un attacco in contumacia Allen.

Zampini 7. Alla fine uno dei più continui in casa Unieuro, soprattutto in attacco. Sfrontato, sicuro (pure troppo, a volte), sempre sul pezzo. I 6 rimbalzi, i 2 assist e gli 8 falli subiti compensano le 4 perse e qualche momento di scarsa lucidità in regia soprattutto nell’attacco alla zona-pressing.

Tassone 6. In campo un po’ di più del solito (11’30’’), non demerita, soprattutto in difesa. In attacco fa la sponda e non prende iniziative.

Johnson 6.5. Xavier c’è. Qualche tiro scentrato, qualche indecisione, ma presente a rimbalzo (8) e volitivo. Anche 6 falli subiti e 2 assist.

Pascolo 7,5. Segna 6 punti nel primo quarto, importanti in un momento di difficoltà offensiva dei forlivesi e dimostra una volta di più il suo talento in area e la sua intelligenza tattica. In doppia cifra per rimbalzi, il migliore in casa Unieuro con 10, si vede giustamente annullare ma solo per mezzo secondo il tap-in vincente a fine secondo quarto. Bravo contro Beverly.

Zilli 5. Si impegna, lotta, spinge, ma in attacco rischia di essere imbarazzante: un air-ball in semigancio da mezzo metro, un’entrata solitaria sbagliata malamente così come un canestro da sotto fallito da solo. I compagni lo rincuorano, ma i 16’ con 1/7 al tiro parlano chiaramente.

Pollone 6,5. Sbaglia le prime due triple della sua gara nel primo quarto, ma si attacca ad Amato e gli rende la vita difficile e stesso trattamento riserva a chiunque si trovi sulla sua strada, ad eccezione di Lupusor che soffre in post basso. Poi mette a posto il mirino e fa seguire un 2/3 dall’arco con la solita facilità.

Radonjic 6. Utile, sapientetatticamente nei vari quintetti nei quali si adatta. Aiuta in difesa.

Stefano Benzoni