Le pagelle. Prestazione monumentale di Faye. Galloway, prova di valore. Grant c’è!

Briante WEBER (20 minuti, 2/5 da 2, 0/1 da 3, 3 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 5 assist, 4 punti) Col ginocchio acciaccato si mette al servizio della squadra, con qualità. Voto 6

Tommaso BONARETTI (1 minuto, 0/2 da 3, 0 punti) N.G. Alessandro CIPOLLA (1 minuto, 0 punti) N.G.

Langston GALLOWAY (36 minuti, 2/6 da 2, 3/11 da 3, 3/3 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 7 assist, 16 punti) Dalle percentuali potrebbe non sembrarlo, ma il "Gallo" ha disputato una prova di altissimo valore; difendendo con energia, buttandosi su ogni pallone, sporcando un sacco di linee di passaggio, segna quando serve e lo fa giocando con un tutore al dito, dolorante da una decina di giorni dopo una botta in allenamento. Voto 7.5

Mouhamed FAYE (24 minuti, 10/14 da 2, 4/7 ai liberi, 10 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 2 stoppate, 24 punti) Va in doppia-doppia, centra il record di punti in stagione, è un incubo per tutti gli avversari, dagli esterni a cui copre la visuale del canestro, ai lunghi che sovrasta. Prestazione monumentale e solidissima. Sempre più bravo, sotto gli occhi di diversi scout Nba. Voto 9.

Lorenzo UGLIETTI (24 minuti, 2/2 da 2, 1/3 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 9 punti) Ogni gara più utile e importante per gli equilibri della squadra. Gioca una bella prestazione da ex con grinta, efficacia e discreta regia. Voto 7

Darion ATKINS (31 minuti, 6/8 da 2, 1/5 da 3, 10 rimbalzi, 2 perse, 6 assist, 2 stoppate, 16 punti) Dopo tante prestazioni deludenti Atkins si rivela fondamentale per la vittoria play off. Mette in crisi le rotazioni difensive di Napoli punendo con precisione chirurgica e giganteggia a rimbalzo. Doppia-doppia di gran pregio per lui. Voto 8

Tarik BLACK (17 minuti, 3/5 da 2, 1/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 stoppata, 7 punti, 13 punti) Fatica a ingranare, litiga al tiro libero, fa a sportellate con efficacia, poi lascia il proscenio a Faye. Voto 6

Michele VITALI (17 minuti, 0/1 da 2, 1/1 da 3, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist, 5 punti) Partita di sacrificio difensivo, con risultati alterni ma cuore immenso e grande impegno. Voto 6

Sasha GRANT (23 minuti, 3/5 da 2, 1/3 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 9 punti) Ci è piaciuto tantissimo. Ha giocato con la consueta grinta e solidità difensiva, ma pure senza alcuna remora in attacco: prendendosi iniziative e catturando preziosi rimbalzi. Prestazione davvero matura. Voto 7

Matteo CHILLO (12 minuti, 0/1 da 2, 1 rimbalzo, 0 punti) Non riesce a entrare in partita. Voto 5.5

Gabriele Gallo