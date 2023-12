Le pagelle. Qualità e sostanza: Zampini sugli scudi

Cinciarini 6,5. Il capitano forlivese chiude con 14 punti in 23 minuti di gioco, con 5/9 dal campo e 2/2 nei tiri liberi. Quando entra è sempre incisivo, con la sua capacità di leggere l’incontro. Nel finale lo frena un fallo in attacco ma non c’è bisogno di lui.

Valentini 5. Il playmaker biancorosso mette a referto 3 punti in 25 minuti. Si batte in fase difensiva, ma la sua serata in quella offensiva è opaca: non riesce a essere incisivo.

Zampini 8. Top scorer del derby con 21 punti distribuiti in 27 minuti e 8/11 dal campo, in cui si batte con energia e lucidità, protagonista assoluto della gara. Punto di riferimento per i compagni, è il faro della squadra. Una partita volitiva, in cui fa valere la sua prestanza fisica anche con alcune brillanti penetrazioni che mettono in difficoltà la difesa riminese.

Tassone 6. Sul parquet per 14 minuti, vista anche l’assenza di Kadeem Allen per un infortunio muscolare, è efficace in difesa e il suo lo fa, anche se chiude la sua gara senza riuscire ad andare a canestro.

Johnson 5,5. Un match non brillante per l’americano di Los Angeles, in cui mette a referto 10 punti in 30 minuti, ma è discontinuo, alternando soluzioni forzate al tiro a momenti in cui si fa valere sotto canestro al rimbalzo (13 totali, il migliore dei suoi).

Pascolo 7. Il lungo biancorosso chiude l’incontro con 11 punti in 20 minuti, disputando una delle migliori prestazioni in maglia biancorossa. Movimenti efficaci in post basso, si permette il lusso di una tripla decisiva.

Zilli 5. Per il centro forlivese una gara incolore. In 10 minuti di presenza sul campo del Flaminio non trova efficacia, chiude l’incontro senza andare a canestro e coach Antimo Martino lo utilizza con il contagocce.

Pollone 7. È il biancorosso che rimane più in campo a Rimini con otre 31 minuti di presenza. Mette a segno 5 punti ma, soprattutto nel secondo tempo, è decisivo in fase difensiva limitando gli attacchi avversari, giocando un match intenso e lucido.

Radonjic 7.5. Il giocatore montenegrino mette sul parquet 17 minuti di pura intensità con 16 punti e la consueta grinta e determinazione che, soprattutto nel tiro da tre con 4/5, indirizza la partita del Flaminio dalla parte forlivese, dimostrando di essere un cecchino che spacca la partita.

Gianni Bonali