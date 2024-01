Le pagelle. Ranuzzi ci mette energia. Crespi subisce troppo

Drocker 6 (in 26’ 1/6 da due, 1/5 da tre, 5 assist, 3 perse). Rientra cercando di dare una quadratura al gioco biancorosso, ma non è ancora al meglio ancora deve trovare la migliore condizione.

Fazzi 5 (in 24’ 0/4 da due, 0/1 da tre). Non punge e fatica a incidere sul gioco offensivo, penalizzato ancora dalle difficoltà al polso.

Sorrentino sv (in 6’ 1/3 da due, 2 rimbalzi). Di Paolantonio non lo rischia in partita, buttandolo dentro solo nell’ultimo quarto per incamerare minuti in vista della trasferta infrasettimanale.

Aukstikalnis 6,5 (in 32’ 1/5 da due, 4/10 da tre, 1/1 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 3 perse). Pressato dalla difesa di Ruvo, il lituano non si tira indietro dalle sue responsabilità e cerca di colpire soprattutto dall’arco.

Ranuzzi 6 (in 26’ 0/1 da due, 3/5 da tre, 9 rimbalzi, 2 perse). Ci mette l’energia giusta provando a spingere da sotto, ma alla fine deve cedere anche lui. Corcelli 5,5 (in 21’ 1/1 da due, 2/5 da tre, 2/6 ai liberi, 6 rimbalzi, 4 perse). Dà una scossa tra la fine del primo e l’avvio del secondo quarto, ma nel resto della partita restano diversi errori. Marangoni 5,5 (in 21’ 0/2 da due, 2/4 da tre, 4 rimbalzi, 2 perse). Parte bene ritrovando efficacia dall’arco però quando si tratta di lottare vicino al ferro accusa la maggiore fisicità avversaria.

Bresolin sv (in 3’ 1/1 da due, 1/2 ai liberi). Qualche minuto nel finale.

Martini 6 (in 14’ 1/2 da due, 6 rimbalzi). Prova a fare qualcosina in più rispetto a Crespi e non demerita.

Ronchini sv (2’). Vedi Bresolin. Crespi 5 (in 26’ 3/7 da due, 1/4 ai liberi, 7 rimbalzi). Subisce subito a rimbalzo e la sua gara è segnata da troppi errori vicino al ferro, con pochi squilli degni di nota.

Luca Monduzzi