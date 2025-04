Le pagelle. Robinson sale in cattedra. Primi punti per Conti: debutto ok

Robinson 7,5. Le gambe funzionano, la mano c’è sempre stata e l’approccio alla gara è ottimo. Se riesce a essere questo tipo di leader tecnico per la squadra, allora RivieraBanca può arrivare davvero lontano. Stupisce l’unico assist, ma a contorno dei 17 punti porta anche 6 rimbalzi e grande continuità.

Marini 6,5. Prova sufficiente per la guardia biancorossa, che non è assistito dalla percentuale nel tiro da fuori (1/4) ma infila comunque 12 punti, utilissimi alla causa.

Anumba 7. Sfiora la doppia cifra, ci mette energia e in attacco è efficace come non sempre gli accade. È comunque soprattutto dietro che riesce a essere prezioso per il gruppo.

Johnson 5,5. Serata no, per i pochi tiri a disposizione e anche per il colpo alla maschera che sembrava poterlo mettere ko nel terzo quarto. Finisce con 4 punti e 8 rimbalzi, ma anche con un rientro nel quarto periodo che rincuora tutto il Flaminio.

Simioni 7. Lucido in attacco (10 punti), presente in difesa e straordinariamente efficace come assist-man (5), tanto per raccontare di come capisca il gioco al di sopra del livello comune.

Grande 6,5. In controllo e sempre lucido, anche in una serata in cui fatica a metterla da fuori (1/5). Presente e attivo, attacca Bertetti e gli altri esterni della JuVi.

Tomassini 6,5. Non deve dimostrare nulla, per la carriera e per il rendimento sempre eccellente, ma è fantastico il modo in cui reagisce a un fischio sbagliato in difesa con una giocata da campione in attacco. 8 punti dei suoi, con la firma d’autore.

Conti 6,5. Entra dopo 6 minuti e 3 secondi al posto di Anumba. Dopo 45’’ infila il primo canestro, qualche azione più tardi bissa col cesto che vale il quarto punto. Ci mette energia, difesa e sembra già perfettamente dentro i meccanismi biancorossi. Debutto eccellente.

Masciadri 7. Con Bedetti fuori dalle rotazioni, torna a essere lui il capitano della squadra. Risponde con 8 punti, il 100% al tiro e un significativo +17 di plus/minus. Super Mascio.

Camara 6,5. La cosa stupefacente è che vada vicino alla doppia-doppia (9+9) in una serata in cui pasticcia all’inizio e manca diversi rimbalzi nel corso del match. Tanto per raccontare del potenziale atletico inesplorato.

lo. za.