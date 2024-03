Le pagelle. Smith esplosivo, Black in crescita

Bryante WEBER (20 minuti, 4/7 da 2, 0/1 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 5 assist, 8 punti) Il Weber formato PalaBigi gioca con efficacia e aggressività. Vorremmo vederlo così pure in trasferta. Voto 7

Alessandro CIPOLLA (3 minuti, 1 assist, 0 punti). N.G.

Langston GALLOWAY (32 minuti, 6/9 da 2, 8/15 da 3, 2/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 recuperata, 4 assist, 38 punti) Serata trionfale per il ’Gallo’ che infila a ripetizione, e soprattutto quando conta, la difesa avversaria. Eccellente in uno contro uno e dalla lunga distanza, è un incubo costante per Varese. Voto 9

Mouhamed FAYE (21 minuti, 9/10 da 2, 1/3 ai liberi, 4 rimbalzi, 5 stoppate, 19 punti) Prestazione di altissimo profilo, offensiva e difensiva. Con due stoppate nei primi minuti (e 5 alla fine) fa capire agli avversari che, per loro, tira una bruttissima aria. Costante sui 40’. Bravissimo. Voto 8.5

Jamar SMITH (22 minuti, 3/5 da 2, 3/4 da 3, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 15 punti) Fa il suo ingresso nel match in modo esplosivo, ci resta con efficacia. Voto 7.5

Lorenzo UGLIETTI (7 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 1/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist, 6 punti) Entra nel terzo quarto per dare ordine. Esegue il compito e lo condisce con un paio di pregevoli conclusioni. Voto 6.5

Darion ATKINS (16 minuti, 2/5 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 6 punti) Inizia bene, specie sottocanestro, cala alla distanza ma porta il necessario contributo. Voto 6

Tarik BLACK (12 minuti, 3/3 da 2, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 2 stoppate, 7 punti) In crescita, per conoscenza della squadra, per forma fisica e per capacità di intimidazione. Voto 6.5

Michele VITALI (33 minuti, 3/3 da 2, 2/5 da 3, 1/2 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 3 assist, 12 punti) Anima emotiva della squadra, sin dall’inizio la trascina con l’esempio e la volontà. In più sforna pure una discreta prestazione tecnica. Voto 7.5

Sasha GRANT (14 minuti, 0/2 da 2, 2 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 1 assist, 0 punti) Minuti di solidità e difesa arcigna in una serata dove questo gli era chiesto e questo ha dato. E bene. Voto 6.5

Matteo CHILLO (21 minuti, 1/23 da 2, 0/1 da 3, 3 rimbalzi, 2 perse, 2 punti). Non è la sua serata migliore, ma mette il proprio mattone per il successo. Voto 6.

Gabriele Gallo