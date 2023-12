Le pagelle. Tomassini e Simioni disastrosi. Si salva Grande

Grande 6.5. Il migliore in campo in casa Rimini. Rinasce dopo una partita insufficiente e mette a segno 17 punti col 50% al tiro vincendo il duello diretto coi pari ruolo avversari. Per una volta 0 assist, ma a livello di produzione personale mette insieme una gara eccellente segnando anche in un secondo tempo nel quale quasi tutti gli altri non vedono mai il canestro.

Marks 5. Primo tempo più che sufficiente, secondo in cui non ne azzecca mezza. Parte dopo l’intervallo perdendo un paio di palloni e prosegue con un gelido 0/8 da tre che contribuisce a venti minuti terribili per l’attacco biancorosso.

Anumba 5. Benino all’inizio, poi si perde ma non è di certo lui che può risolvere in prima persona i problemi dell’attacco di Riviera Banca. Quando sale in doppia cifra è una benedizione, quando non lo fa non può essere messo in croce. Difensivamente però non rende proprio al massimo delle sue possibilità.

J. Johnson 6. Poco servito in una ripresa in cui segna solo due punti e si prende solo tre tiri. A rimbalzo lavora sempre bene ma non riesce a coinvolgere nel clima da battaglia la squadra e ne resta ai margini.

Simioni 4. Cinque punti in fila nel secondo quarto, poi non trova mai il modo di essere efficace e affonda assieme ai compagni in un secondo tempo gravemente insufficiente.

Tomassini 4.5. Cinque punti con 1/8 al tiro in un match che arriva dopo una settimana tribolata e in cui non ha potuto allenarsi al meglio.

Tassinari 5. Paga dazio difensivamente e non riesce ad accendere la micca in attacco.

Scarponi sv. Gioca qualche possesso con convinzione, ma gli esce un tiro in entrata che avrebbe meritato miglior sorte. In campo nemmeno 5 minuti, troppo poco per essere giudicato.

Masciadri 5. 0 punti on 0/3 al tiro e 5 rimbalzi. Qualche possesso di buona difesa su Xavier Johnson, ma poco altro per il capitano in un derby perso malamente di squadra.