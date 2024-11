Le pagelle. Vitali, serataccia: gioca male e poi si infortuna. Prestazione di spessore per Cheatham

Jaylen BARFORD (23 minuti, 4/8 da 2, 1/5 da 3, 3/4 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 recuperata, 2 assist 11 punti) In attacco pochi sprazzi. In retroguardia si dà da fare, ma dovrebbe essere uno dei leader offensivi, sicchè la sua prova non ci convince Voto 5

Cassius WINSTON (28 minuti, 4/9 da 2, 2/6 da 3, 3/4 ai liberi, 1 recuperata, 5 assist, 17 punti) In dubbio a causa di una botta alla gamba rimediata in allenamento, per tre quarti gioca da par suo, con ficcanti puntate, in penetrazione e dalla lunga, contro la difesa ospite. Nei minuti finali non riesce a piazzare zampate. Voto 6.5

Mouhamed FAYE (24 minuti, 3/7 da 2, 12 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 6 punti) Fino all’ultimo rientro in campo, pur non facendo sfracelli, si era guadagnato la pagnotta. Poi, in rapida successione commette due falli offensivi evitabili che, purtroppo, danno anche l’inerzia a Pistoia. Voto 5.5.

Stephane GOMBAULD (18 minuti, 1/2 da 2, 5/5 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 recuperata, 7 punti) Qualche acuto, molte note basse. Voto 5.5

Jamar SMITH (20 minuti, 1/3 da 2, 1/7 da 3, 4/5 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 perse, 1 assist, 9 punti) In questa prima fase di stagione ha spesso dovuto fare pentole e coperchi, coprendo tante lacune biancorosse. Ci ha provato anche stasera ma spesso sparacchiando a salve. Prestazione decisamente sottotono, ma condizionata anche da un problema al dito della mano sinistra con vistosa fasciatura. Voto 5

Lorenzo UGLIETTI (10 minuti, 1/3 da 2, 0/1 da 3, 0/1 ai liberi, 1 rimbalzo, 2 assist, 2 punti) Molta energia e difesa, ma fatica a incidere. Voto 5.5

Michele VITALI (21 minuti, 0/1 da 2, 0/2 da 3, 1 rimbalzo, 0 punti) Fino all’infortunio aveva faticato a trovare ritmo e incidere. Oggi si saprà di più sulle condizioni della sua caviglia. Voto 5

Sasha GRANT (16 minuti, 0/1 da 2, 2/4 da 3, 2 perse, 1 recuperata, 6 punti) Un ottimo sprazzo di luce nel secondo quarto, ma per il resto combina poco. Voto 5.5.

Matteo CHILLO (6 minuti, 1 rimbalzo, 0 punti) Uno sprazzo senza infamia e senza lode. Sufficiente in rapporto allo spazio sul parquet. Voto 6

Kwan CHEATHAM (34 minuti, 3/7 da 2, 2/6 da 3, 13 rimbalzi, 2 perse, 2 recuperate, 1 assist, 3 stoppate, 12 punti) La prestazione più consistente da quando è in biancorosso. Presidia i tabelloni, segna con adeguata continuità e se la cava meglio di altre occasioni in retroguardia. Dopo di che non ha le caratteristiche per prendere in mano la situazione nel momento critico. Ma il suo lavoro lo ha fatto. Voto 6.5

Gabriele Gallo