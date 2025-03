Le pagelle. Vitali stratosferico, Winston non ne prende una e Grant è disattento

Jaylen BARFORD (27 minuti, 2/7 da 2, 3/8 da 3, 4/6 ai liberi, 1 assist, 2 recupero, 1 stoppata, 17 punti). Nel primo quarto sembra il ‘JB’ visto nei play-in a Bonn mettendola da tutti i cantoni, poi la mira si appanna, ma resta uno dei più positivi contando anche il solito lavoro oscuro in difesa e servizio alla squadra. Voto: 7.

Cassius WINSTON (15 minuti, 2/3 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 6 assist, 6 punti). Commette una marea di sciocchezze e spreca pure il quinto fallo a 6 minuti e mezzo dal gong. Gara da dietro la lavagna. Voto: 4,5.

Mouhamed FAYE (18 minuti, 4/4 da 2, 1/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 2 perse, 1 stoppate, 7 punti). Due minuti dalla palla a due e viene tirato giù. Non trova mai il ritmo ma nel finale in campo per l’uscita di Faried, piazza una stoppata e si inventa un rimbalzo con canestro successivo al 38’ che pesano tonnellate sulla differenza canestri. Voto: 6,5.

Stephane GOMBAULD (13 minuti, 1/2 da 2, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 5 punti). Tiene discretamente il campo e riesce a piazzare qualche zampata. Voto: 6.

Jamar SMITH (17 minuti, 1/3 da 2, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recupero, 5 punti). Dopo la superlativa prova di Varese, non riesce a ripetersi. Ha l’enorme merito di piazzare la bomba del 91-83 quando Manresa aveva l’inerzia per ribaltare il +15 dell’andata. Voto: 6.

Lorenzo UGLIETTI (21 minuti, 1/2 da 3, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 7 assist, 5 perse, 5 punti). Tante imprecisioni e alcune giocate molli non da lui poi si sblocca a fine primo tempo e in tutto quello che fa, ci mette quintali di grinta. Voto: 6.

Michele VITALI (28 minuti, 1/1 da 2, 5/6 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist, 1 persa, 1 stoppata, 19 punti). Oh capitano, mio capitano. Entra e predica basket. Chiude il primo tempo con una valutazione di 17 senza errori dal campo ma soprattutto con diverse giocate da registrare e far vedere nelle scuole basket. Insacca la bomba del 96-89 a 21" dal gong che chiude il discorso della differenza canestri nel doppio confronto. Voto: 8.

Kenneth FARIED (22 minuti, 2/3 da 2, 4/4 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 assist, 1 stoppate, 8 punti). Chiamato agli straordinari per un Faye sottotono, gioca un buon match sporcato dal tecnico subito e dal quinto fallo davvero ingenuo. Voto: 5,5.

Sasha GRANT (9 minuti, 0/1 da 2, 1 persa). Dopo un primo tempo sufficiente, commette una disattenzione delle sue: Priftis lo tira giù e non lo ripropone. Voto: 5.

Kwan CHEATHAM (31 minuti, 1/5 da 2, 4/9 da 3, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 16 punti). Dottor Jeckyl e Mister Hide. Primo tempo anonimo in attacco, mentre Alston Jr. gli fa vedere i sorci verdi in difesa. Esce trasformato dagli spogliatoi, vestendo i panni del cecchino segnando 14 punti nel terzo periodo. Voto: 6,5.

Cesare Corbelli