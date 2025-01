Le pagelle. Winston, ennesima partita da leader. Stoppate d’autore per Faye. Vitali fa fatica

Jaylen BARFORD (24 minuti, 1/5 da 2, 0/3 da 3, 4 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 3 assist, 2 punti) In attacco non è serata. In difesa fa il suo con la consueta intensità. Voto 5.5

Cassius WINSTON (30 minuti, 5/10 da 2, 1/3 da 3, 10/10 ai liberi, 3 perse, 1 recuperata, 10 assist, 23 punti) Per tre quarti di gara è l’unico faro offensivo biancorosso: segna con costanza e oltretutto, e mica è poco, fa segnare. Piazzando 10 assist per una doppia-doppia di alto profilo. Giusto che sia lui a chiudere i conti di una gara da vero leader. Voto 8

Mouhamed FAYE (17 minuti, 4/6 da 2, 4 rimbalzi, 1 persa, 2 stoppate, 8 punti) Si ripresenta dopo l’infortunio rifilando due terrificanti stoppate in rapida successione. Protegge il ferro e finalizza alla perfezione i confetti che gli offre Winston. Voto 6.5

Stephane GOMBAULD (14 minuti, 2/2 da 2, 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 2 recuperate, 6 punti) Partita da valido gregario, dove quello che è chiamato a fare, lo fa bene. Voto 6

Jamar SMITH (18 minuti, 1/3 da 2, 1/3 da 3, 2 perse, 1 assist, 5 punti) Per il suo modo di giocare è indispensabile essere al top, o quasi, della forma. Ci vorrà ancora un po’ di tempo per recuperare appieno dall’infortunio patito, nell’attesa si mette al servizio del team. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (11 minuti, 0/3 da 2, 1/2 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 assist, 4 punti) Si conferma estremamente utile nel mettersi al servizio della squadra con perizia e solidità difensiva. Poco appariscente, molto concreto. Voto 6

Michele VITALI (27 minuti, 0/1 da 2, 1/3 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 4 punti) In difesa ha un cuore che fa provincia. In attacco fa fatica, ma è comprensibile. Voto 5.5

Kenneth FARIED (23 minuti, 4/5 da 2, 6/7 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 persa, 3 recuperate, 1 assist, 14 punti) Un muro difensivo su cui vanno a cozzare i pari ruolo avversari. Tanta efficacia pure in fase offensiva. Voto 7,5.

Sasha GRANT (17 minuti, 0/1 da 2, 1/2 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 5 punti) Esegue i compiti assegnati facendo più cose buone che errori. Quindi merita la sufficienza. Voto 6

Kwan CHEATHAM (30 minuti, 2/8 da 3, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist, 5 punti) 38 minuti passati a spadellare al tiro, con varie amnesie difensive; un paio da campione, quelli che gli servono per spostare l’inerzia della gara: due "bombe" consecutive che all’improvviso sorprendono i coriacei tedeschi e spaccano la partita a favore di Reggio. Voto 7

