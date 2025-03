Le pagelle. Winston parte svogliato poi diventa inarrestabile. Barford dà lezioni, Cheatham invece fa fatica

Jaylen BARFORD (23 minuti, 4/4 da 2, 3/8 da 3, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, 17 punti) All’inizio fa capire a Varese che quando Reggio deciderà di chiuderla, non ce ne sarà per nessuno. Una lezione che impartisce anche in altri momenti importanti del match. Voto 7.5

Filippo GALLO (2 minuti, 0/1 da 3, 1 assist, 0 punti). N.G.

Cassius WINSTON (21 minuti, 4/7 da 2, 0/1 da 3, 9/10 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 recuperata, 4 assist, 17 punti) Parte svogliato e si autolimita commettendo troppi falli. A partire dal secondo tempo decide che è il momento di mostrare il suo lato migliore e diventa inarrestabile. Chiude la gara con 10 punti in un amen nell’ultimo quarto. Voto 7.5

Mouhamed FAYE (25 minuti, 5/7 da 2, 1/2 rai liberi, 6 rimbalzi, 3 perse, 2 recuperate, 1 assist, 3 stoppate, 11 punti) Solido, attento, preciso. Gara molto valida. Voto 7

Jamar SMITH (18 minuti, 2/3 da 2, 3/5 da 3, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 persa, 15 punti) Festeggia il rinnovo del contratto con una prestazione di grande concretezza. Canestri precisi e puntuali, in particolare nei rari momenti dove i compagni vanno in affanno. Voto 7

Lorenzo UGLIETTI (17 minuti, 1/1 da 2, 0/4 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 2 punti) I falli di Winston lo obbligano a una quota di lavoro supplementare. Partita senza particolari acuti ma pregevole per dedizione e intensità. Voto 6

Elhadji FAINKE (1 minuto, 0 punti) N.G.

Michele VITALI (22 minuti, 0/1 da 2, 0/1 da 3, 5 rimbalzi, 1 persa, 4 assist, 0 punti) Si mette a disposizione del gruppo con una prestazione fatta di attenzione e valide letture. Voto 6

Kenneth FARIED (15 minuti, 2/4 da 2, 12 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 1 assist, 1 stoppata, 4 punti) Gestisce la sua energia pensando al match di Bcl di domani sera. Ma fa in tempo a dominare le plance arpionando 12 rimbalzi in appena 15’ sul parquet e intimorendo tutti gli avversari. Voto 7

Sasha GRANT (16 minuti, 1/1 da 2, 0/1 da 3, 2 rimbalzi, 1 assist, 2 punti) Partita d’ordine e senza sbavature. Voto 6

Matteo CHILLO (9 minuti, 0/1 da 3, 3 rimbalzi, 1 assist, 0 punti) Si rende utile, specie in retroguardia. Voto 6

Kwan CHEATHAM (26 minuti, 3/7 da 2, 1/7 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 3 assist, 1 stoppata, 10 punti) Il suo marchio di fabbrica, il tiro, non lo assiste. Per fortuna nell’occasione la squadra ha altre armi. Fatica anche in difesa. Voto 5.5.

Gabriele Gallo